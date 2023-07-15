Південна Корея передає Україні великий пакет військової допомоги: деталі зустрічі лідерів

Володимир Зеленський закликав Південну Корею "проявити своє лідерство у створенні реабілітаційних центрів в Україні".

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Володимир Зеленський зустрівся з Юн Сок Йолем / скріншот

Президент України Володимир Зеленський закликав Корею приєднатися до Декларації "Великої сімки" на підтримку країни.

"Республіка Корея твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, надає нам значну політичну, економічну, гуманітарну підтримку, підтримку у сфері безпеки. Зокрема, з радістю можу констатувати, що вже виконується домовленість про передання транспорту і техніки спеціального призначення, зокрема машин для розмінування. Це допомагає нам рятувати життя людей", - сказав він на брифінгу після переговорів з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем.

Зеленський поінформував "про наші зусилля з реалізації формули миру і вдячний за інтерес Республіки Корея до конкретних пунктів формул".

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"Окремо я хочу подякувати за підтримку спільних зусиль щодо справедливості для України та покарання всіх винних. Підтримка зусиль Міжнародного кримінального суду та визнання необхідності спеціальних міжнародних процедур для покарання за російську агресію - це дуже важливо", — сказав він.

Зеленський подякував Кореї за "готовність підтримати нашу освітню систему і дуже важливо, що Республіка Корея реально захищає людяність та освіченість". Він також закликав Корею "проявити своє лідерство у створенні реабілітаційних центрів в Україні".

Допомога Південної Кореї Україні

Республіка Корея збільшить у 2023 році обсяги військової та гуманітарної допомоги, що надається Україні, сказав президент Кореї Юн Сок Йоль на брифінгу після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у суботу в Києві.

"Минулого року ми надавали і бронежилети, і шоломи, і іншу необхідну амуніцію. Сподіваємося, що цього року рівень нашої допомоги буде набагато більшим", - сказав він.

За словами президента, "у травні я і президент Зеленський домовилися про постачання необхідного обладнання для таких цілей, як, наприклад, гуманітарне розмінування, і ми продовжуємо це робити. Уряд Республіки Корея виділив минулого року 100 млн доларів на підтримку України. Цього року ця підтримка становитиме 150 млн доларів".

"Також ми плануємо збільшувати допомогу Україні у відновленні системи освіти. Минулого року... ми вирішили допомогти у відновленні зруйнованих шкіл. Також ми хотіли б надати Україні підтримку для майбутніх поколінь за допомогою стипендії двох президентів", - сказав Юн Сок Йоль.

За його словами, "зараз ситуація в Україні схожа на ситуацію в Кореї 70 років тому". "Близько 70 років тому Республіка Корея теж зазнала незаконного вторгнення Північної Кореї. Було окуповано близько 90% території нашої Кореї, і ми зіткнулися із загрозою зникнення як держави. Однак завдяки нашим військовим і цивільним, які їм допомагали максимально, ми змогли зупинити окупанта і вигнати їх із нашої землі", - сказав президент.

"Ми ознайомилися з Формулою миру, яку нам надали, і справді вважаємо, що її необхідно виконати. Особливо з огляду на те, що Корея намагається відігравати роль посередника в мирних самітах і зустрічах країн, що належать до так званого Глобального Півдня", - сказав також корейський президент.

Раніше повідомлялося про те, що в Україну несподівано прибув лідер Південної Кореї. "Цей візит завершує двоетапну поїздку, під час якої він раніше відвідав Литву на саміт Організації Північноатлантичного договору, а потім відвідав Польщу з офіційним візитом", – писали ЗМІ.

Нагадаємо, 16 травня цього року перша леді України Олена Зеленська прибула до Республіки Корея з візитом, в рамках якого взяла участь у конференції "азіатське лідерство". У перший день візиту дружина Глави Української держави провела зустріч з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем.

Володимир Зеленський 21 травня в рамках робочого візиту до Японії для участі в саміті "Групи семи" також провів зустріч з Президентом Республіки Корея Юн сік Йолем.

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