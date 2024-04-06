'Перемотані голови, у когось побиті руки, ноги': трьох журналістів поранено на Запоріжжі

Українські журналісти потрапили під повторний обстріл росіян, коли працювали на місці події, розповів Ігор Клименко.

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На Запоріжжі внаслідок обстрілу поранено трьох журналісток / Колаж: Главред, фото: Ігор Клименко, скріншот з відео

У п'ятницю, 5 квітня, окупанти атакували Запоріжжя та Харків. Внаслідок російських атак є загиблі, більше 20 людей постраждали, серед них журналісти, які прибули на місце обстрілу. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Сьогодні окупанти атакували Запоріжжя та Харків. Вдень, коли на вулицях було багато людей, багато дітей. По Харкову російські військові, за попередньою інформацією, вдарили керованими авіабомбами, по Запоріжжю – ракетами", - розповів міністр.

За його словами, двоє журналістів українських медіа постраждали у Запоріжжі. Вони потрапили під повторний обстріл, коли працювали на місці події.

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"Ворог цинічно завдає повторних ударів саме тоді, коли приїжджають поліцейські, рятувальники, медики, журналісти. Тоді, коли наші підрозділи намагаються врятувати потерпілих", - зазначив Клименко.

Постраждалі журналісти

Під час другого обстрілу Запоріжжя журналістка ТСН Кіра Овес отримала поранення. Це сталося, коли медійники фільмували наслідки попереднього удару.

"Я вам не передам словами, як це було, бо ти чуєш свист, ти чуєш гуркіт, і воно просто десь вибухає. Ми одразу побігли з місця, там надали мені першу допомогу поліцейські, згодом ми дізналися, вже просто там на місці, що поранення дістала моя колега. Вона зараз у лікарні, лікарі нічого не кажуть про її стан. Знаю, що вона на операції, поки ось так", - розповіла журналістка.

Щодо інших постраждалих, Кіра зазначила, що деякі люди зазнали незначних поранень і не потребують госпіталізації.

"Тих, що я бачила в лікарні, які поряд зі мною сиділи – вони плюс-мінус у такому ж стані, як я. Хтось відмовляється від лікарняних... У всіх перемотані голови, у когось побиті руки, ноги, обличчя. Ось у мене теж тепер два шви і поголена скроня, але взагалі дуже мені пощастило", - додала Кіра Овес.

Також під час обстрілу на Запоріжжі поранено в ногу власного кореспондента Укрінформу Ольгу Звонарьову. Жінка перебувала в операційній.

Що таке КАби? Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія. Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

Російські обстріли Харкова та Запоріжжя - деталі

Нагадаємо, в п'ятницю, 5 квітня, в росіяни обстріляли Запоріжжя. Місцеві почули гучний звук вибуху після обіду, а пізніше ще декілька вибухів. Під час цієї атаки поранено кореспондентку ТСН.

Також у п’ятницю, 5 квітня атакували Харків. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що місто атакували керованими авіаційними бомбами.

Як повідомляв Главред, Росія навмисно здійснює обстріли двома хвилями, намагаючись завдати шкоди людям. Глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що обстріли спочатку спрямовані на цивільну інфраструктуру, а потім на місце прибуття рятувальників і поліції.

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