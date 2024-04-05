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У Запоріжжі прогриміли потужні вибухи: що відомо про загиблих та поранених

Олексій Тесля
5 квітня 2024, 16:07оновлено 5 квітня, 17:55
Загалом в обласному центрі прогриміли одразу кілька вибухів, у місті тривога
У Запоріжжі прогриміли потужні вибухи: що відомо про загиблих та поранених
/ Запорожская ОВА

Вибухи прогриміли в Запоріжжі в п'ятницю вдень, 5 квітня, після ударів російських окупантів.

Як передає Суспільне, після обіду в місті жителі почули гучний звук вибуху, що прогримів.

Пізніше в Запоріжжі було чути повторні вибухи, йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що загалом в обласному центрі прогриміли щонайменше три вибухи.

Додамо, що перед цим, близько 14-45, у Запоріжжі було оголошено повітряну тривогу, повідомляють у Telegram ОВА.

Як уточнив голова ОВА Іван Федоров, на місто було здійснено атаку, унаслідок чого є постраждалі. "Ворожа атака на Запоріжжя. Є постраждалі", - написав Федоров.

Він додав, що в місті повторна повітряна тривога.

Як уточнив секретар міськради Анатолій Куртєв, внаслідок ударів по Запоріжжю відомо про шістьох постраждалих.

У Запоріжжі прогриміли потужні вибухи: що відомо про загиблих та поранених
/ t.me/kurtievofficial

Подробиці удару по Запоріжжю

Унаслідок атаки на Запоріжжя, завданої ворогом у п'ятницю вдень, загинули дві людини, за попередніми даними, шестеро постраждали, серед них дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни вбили двох мирних людей - жінку та чоловіка. За попередніми даними, внаслідок російської атаки по Запоріжжю поранені шестеро людей. 9-річний хлопчик і його 36-річна мама, юнаки 20 і 22 років - у стані середньої тяжкості. 55-річна жінка та 51-річний чоловік - у важкому стані. Всі в лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу", - написав Федоров у Telegram.

Усі постраждалі перебувають у лікарні, медики надають їм необхідну допомогу.

Удари РФ по Україні

Раніше стали відомі деталі ракетного удару по Запоріжжю. Черговий ракетний удар країни-агресора РФ по Україні призвів до серйозних руйнувань і жертв. Про це повідомив у своєму каналі в месенджері Telegram керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Нагадаємо, під час масованого обстрілу України російські окупанти завдали по Запоріжжю 12 ракетних ударів. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, під удар потрапили об'єкти інфраструктури, постраждали цивільні будинки.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявляв, що зафіксовано влучання в об'єкти генерації та системи розподілу в різних областях. За його словами, зараз ворог здійснює наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.

Хто такий Іван Федоров

З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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