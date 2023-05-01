Переговори Зеленського і Сі Цзіньпіна: експерт назвав вигоду Китаю від затяжної війни

Пекін бачить війну як тривалий конфлікт малої інтенсивності, впевнений Віталій Кулик.

https://glavred.net/ukraine/peregovory-zelenskogo-i-si-czinpina-ekspert-nazval-vygodu-kitaya-ot-zatyazhnoy-voyny-10467058.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський провів переговори з Сі Цзіньпіном / Колаж УНІАН, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Китай намагається запропонувати свій власний порядок денний для глобальних процесів і війна в Україні - це один з великих кейсів, до яких Пекін хоче бути долученим, заявив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

"Очевидно, що від ходу цієї війни залежить багато процесів у самому Китаї та його позиціонування у світі. Він бачить цю війну як тривалий конфлікт малої інтенсивності, який не загрожує перетворитися на глобальну небезпеку і тим самим послаблює Росію і Захід. Тому що війна малої інтенсивності – це фактично кровопускання Заходу і Росії, через що Росія тоді стає ближчою до Пекіна і здатною погоджуватися на всі забаганки Піднебесної, а Захід стає більш договороздатним в економічних, політичних питаннях і менше переймається, наприклад, долею Тайваню", - розповів він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що під час недавньої розмови з Сі Цзіньпіном президент Володимир Зеленський міг поставити перед китайською стороною ряд жорстких питань.

відео дня

"Я не думаю, що президент Китаю в захваті від тез та запитань, які озвучив Зеленський. Бо і в кулуарах навколо цієї розмови багато чуток, але більшість сходиться на позиції, що Зеленський озвучив предметні запитання про те, що означають голосування Китаю в Генасамблеї ООН, чому Китай не називає війну війною. Якщо він виступає за територіальну цілісність, то чому він не засуджує анексії територій, чому китайські запчастини наявні у російських військових дронах і багато інших незручних питань для Китаю. Подейкують, що Зеленський їх поставив. Раніше я пропонував українській робити перемовини з Китаєм максимально публічними, тобто щоб ці запитання пролунали відкрито і спонукали Пекін до такої ж публічної відповіді, не ховаючись за політесом та розпливчастими формулюваннями", — додав Кулик.

Нагадаємо, радник глави офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву посла Китаю у Франції з приводу сумнівів у суверенітеті колишніх радянських республік, а також статусу Криму.

В ОП здивовані заявою посла КНР у Франції, адже Пекін педантично ставиться до своєї історії. Про це представник офісу президента написав у Twitter.

У Франції заявили, що приголомшені словами посла Китаю Лу Шайє, який поставив під сумнів приналежність окупованого Криму Україні.

Депутат від правлячої партії "Відродження" і голова парламентської групи дружби "Франція-Україна" Бенжамен Аддад у своєму мікроблозі в Twitter опублікував заяву французького МЗС, в якій йдеться про те, що зовнішньополітичне відомства стривожене риторикою Шайє, що засумнівався в приналежності Криму Україні і суверенітеті пострадянських держав в цілому.

Більше новин: