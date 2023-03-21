'В Москву приїхав новий володар': психолог розповів, як лідер КНР домінував та знущався з Путіна

Якщо подивитися на обох диктаторів відразу, то, як підкреслив психолог, можна побачити пригніченість Путіна та домінацію Сі Цзіньпіня.

Психолог розповів, як лідер КНР домінував та знущався з Путіна / Фото: сайт Кремля

Під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним китайський президент Сі Цзіньпін домінував та дивився на свого колегу із психологічним тиском. Про це розповів політичний психолог Валентин Кім в ефірі телеканалу Київ.

"Мачизм Путіна закінчується там, де починається кордон Китаю. Це всім відомо. В цьому випадку ми спостерігали декілька невербальних ознак: те як він нервував, він бився ногами, стискав крісло… Це демонструє нам домінацію Сі Цзіньпіня", - зазначив Кім.

Якщо подивитися на обох диктаторів відразу, то, як підкреслив психолог, можна побачити пригніченість Путіна та домінацію Сі Цзіньпіня. За словами психолога, поведінка лідера КНР у такому випадку більш цікава, ніж поведінка глави Кремля.

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"Позиція пана Сі дуже цікава, він просто знущався з Путіна. Його посадка, цей поворот голови, цей погляд, який він від нього не відривав протягом всієї його промови... Це дуже сильний психологічний тиск. Він на нього дивився як керівник на підлеглого. Така поза, такий погляд, нерухомість... Він наче економить рухи, він не витрачає їх на свого підлеглого. Все це є ознаками невербальної домінації. В Москву приїхав новий володар Володимира Путіна", - підкреслив фахівець.

Хто такий Валентин Кім Валентин Кім – український психолог, експерт із питань невербальної комунікації та емоційного відновлення. Проводить тренінги, семінари, лекції, виступає з аналізом публічних виступів відомих політиків із погляду психології. Займається психологічною практикою вже 20 років.

Візит Сі Цзіньпіна до РФ

Глава КНР Сі Цзіньпін 20 березня прибув до Москви, столицю країни-окупанта і агресора РФ.

Сі Цзіньпін - перший зі світових лідерів, який провів зустріч з господарем Кремля після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна.

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, під час зустрічі з главою Кремля Сі Цзіньпін назвав Путіна "дорогим другом", а також висловив переконання, що росіяни підтримають свого диктатора на президентських виборах у 2024 році.

Голова КНР Сі Цзіньпін планує провести телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським після поїздки в Москву і переговорів з диктатором Володимиром Путіним, пише Financial Times з посиланням на джерела.

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