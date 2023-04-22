Посол України жорстко відповів дипломату з Китаю щодо статусу Криму

Крим - це Україна, нагадав Вадим Омельченко послу КНР у Франції.

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В Україні відповіли на скандальну заяву дипломата з Китаю / Колаж УНІАН, ua.depositphotos.com

Скандальні заяви дипломата з Китаю Лу Шайє з приводу статусу захопленого РФ Криму і України в системі міжнародного права прокоментував посол України у Франції Вадим Омельченко.

"Або є очевидні проблеми з географією. Або такі заяви йдуть врозріз з позицією китайської столиці "щодо зусиль з відновлення миру в Україні на основі міжнародного права і цілей і принципів Статуту ООН", - підкреслив український дипломат у своєму Twitter.

"Тестове питання "Кому належить Крим?", як завжди, є показовим. Наступного разу добре було б розширити його питанням "Кому належить Владивосток?". Тут немає місця двозначності. Крим – це Україна", - написав Омельченко.

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Він додав, що "радянської імперії більше не існує, а історія рухається далі".

Вадим Омельченко відповів на заяву Лу Шайєпо / @OmelchenkoVadym

Скандальна заява дипломата з КНР

Раніше посол Китаю у Франції Лу Шайє заявив в інтерв'ю, що колишні радянські країни "не мають ефективного статусу в міжнародному праві", оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їх статус суверенної країни.

Також на запитання, чи вважає він Крим таким, що належить Україні, посол сказав, що "це залежить від того, як ви сприймаєте проблему", додавши, що "це не так просто".

Китайський дипломат також сказав, що Крим був "російським спочатку", але не уточнив, що мав на увазі під керівництвом.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Італії, лідер партії Вперед, Італія (Forza Italia) Сільвіо Берлусконі вважає, що Європа повинна "змусити" Україну прийняти вимоги Путіна, щоб припинити війну.

Політик заявляв, що він готовий разом з екс-канцлером ФРН Ангелою Меркель стати посередником на переговорах України та Росії. Крім того, Берлусконі сказав, що санкції нібито ніяк не впливають на РФ і економічний стан держави-агресора.

Наприкінці грудня колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що зараз не йдеться про її участь у можливих переговорах про завершення війни в Україні. При цьому екс-політик впевнена в тому, що війна обов'язково закінчиться за столом переговорів.

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