У Зеленського відповіли послу КНР, який зганьбився скандальною заявою щодо України

Михайло Подоляк закликав Лу Шайє "не переказувати пропаганду російських аутсайдерів".

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Михайло Подоляк прокоментував заяву китайського дипломата / Офіс президента, ua.depositphotos.com

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву посла Китаю у Франції з приводу сумнівів у суверенітеті колишніх радянських республік, а також статусу Криму.

В ОП здивовані заявою посла КНР у Франції, адже Пекін педантично ставиться до своєї історії. Про це представник Офісу президента написав у Twitter.

При цьому він нагадав про те, що всі пострадянські держави мають чіткий суверенний статус, зафіксований в міжнародному праві, крім Росії, яка обманним шляхом зайняла місце в Радбезі ООН.

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"Дивно чути від представника країни, яка педантично ставиться до своєї тисячолітньої історії, абсурдну версію "історії Криму". Хочете бути великим політичним гравцем — не переказуйте пропаганду російських аутсайдерів", - додав Подоляк.

Михайло Подоляк відповів Лу Шайє / @Podolyak_M

Скандальна заява дипломата з КНР

Раніше посол Китаю у Франції Лу Шайє заявив в інтерв'ю, що колишні радянські країни "не мають ефективного статусу в міжнародному праві", оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їх статус суверенної країни.

Також на запитання, чи вважає він Крим таким, що належить Україні, посол сказав, що "це залежить від того, як ви сприймаєте проблему", додавши, що "це не так просто".

Китайський дипломат також сказав, що Крим був "російським спочатку", але не уточнив, що мав на увазі під керівництвом.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Італії, лідер партії "Вперед, Італія" (Forza Italia) Сільвіо Берлусконі вважає, що Європа повинна "змусити" Україну прийняти вимоги Путіна, щоб припинити війну.

Політик заявляв, що він готовий разом з екс-канцлером ФРН Ангелою Меркель стати посередником на переговорах України та Росії. Крім того, Берлусконі сказав, що санкції нібито ніяк не впливають на РФ і економічний стан держави-агресора.

Наприкінці грудня колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що зараз не йдеться про її участь у можливих переговорах про завершення війни в Україні. При цьому екс-політик впевнена в тому, що війна обов'язково закінчиться за столом переговорів.

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