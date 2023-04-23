Скандал із заявою посла КНР про Крим: Франція вимагає пояснень від Пекіна

Китай визнав територіальну цілісність і суверенітет України в кордонах 1991 року разом з Кримським півостровом, нагадали офіційному Пекіну у Франції.

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У Парижі сподіваються, що слова посла Лу Шайє не пов'язані з офіційною позицією Китаю / ua.depositphotos.com

Франція приголомшена заявою посла Китаю Лу Шайє, який поставив під сумнів приналежність окупованого Криму Україні. Тепер Пекін, який визнав територіальну цілісність і суверенітет української держави в кордонах 1991 року разом з Кримським півостровом, повинен пояснити – Лу Шайє озвучив особисту позицію, чи це точка зору китайської держави.

Депутат від правлячої партії "Відродження" і голова парламентської групи дружби "Франція-Україна" Бенжамен Аддад у своєму мікроблозі в Twitter опублікував заяву французького МЗС, в якому йдеться про те, що зовнішньополітичне відомства стривожене риторикою Шайє, що засумнівався в приналежності Криму Україні і суверенітеті пострадянських держав в цілому.

У МЗС Франції закликають Китай визначитися: слова Шайє – особиста точка зору посла або це позиція офіційного Пекіна.

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"З тривогою ми дізналися про зауваження китайського посла у Франції щодо кордонів країни, які стали незалежними після розвалу Радянського Союзу в 1991 році. Китай повинен сказати, чи відображають ці зауваження його позицію. Ми сподіваємося, що це не так", - зазначено у заяві.

Французькі дипломати висловили солідарність з колишніми країнами Радянського Союзу, які після десятиліть гноблень здобули незалежність і нагадали, що Китай ще в 1991 році визнав статус України як незалежної держави разом з Кримом.

"Що стосується конкретно України, вона була міжнародно визнана в межах кордонів, що включають Крим, в 1991 році після розпаду СРСР всім міжнародним співтовариством, включаючи Китай, як нова держава-член організації Об'єднаних Націй", - підкреслили в Парижі.

Скандальна Заява посла КНР у Франції про Крим

Посол Китаю у Франції Лу Шайє раніше в інтерв'ю французькому каналу LCI заявив, що держави, які в минулому входили в СРСР, мовляв, "не мають ефективного статусу в міжнародному плані, оскільки немає міжнародної угоди, яка матеріалізувала б їхній статус суверенних країн".

У відповідь на питання про приналежність Криму він заявив, що "це залежить від того, як ви сприймаєте проблему". Він назвав Кримський півострів нібито "здавна російським", але детально не уточнив свою відповідь.

Посол України у Франції Вадим Омельченко припустив, що у Лу Шайє або проблеми з географією, або його заява не відповідає офіційній позиції Пекіна "щодо зусиль з відновлення миру в Україні на основі міжнародного права і цілей і принципів Статуту ООН".

"Наступного разу добре було б розширити його питанням "Кому належить Владивосток?". Тут немає місця двозначності. Крим - це Україна", - підкреслив Омельченко.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав трактування Лу Шайє "історії Криму" абсурдним. Чиновник закликав китайського дипломата "не переказувати пропаганду російських аутсайдерів".

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