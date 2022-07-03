Переговори з Україною для Путіна принизливі: діалог з НАТО виведе його на світовий рівень - Жданов

Путін провокує конфлікт з НАТО щоб піднятися на світовий рівень/ УНІАН, Главред

Президент РФ Володимир Путін, який розв'язав жорстоку війну проти українців, навмисно намагається спровокувати конфлікт з НАТО, щоб підняти себе на світовий рівень. Він хоче вести переговори про завершення війни на світовій арені. Про це в ефірі Freedom заявив військовий експерт Олег Жданов.

Експерт переконаний, що Путін вважає діалог з українською владою принизливою для себе.

За його словами, Путін хоче "повернутися на Олімп" і буде провокувати НАТО, погрожуючи вторгненням в Литву.

"Як це зробити? Треба спровокувати НАТО. Треба підняти ранг війни до світової. Як це зробити? Тільки через вступ у війну НАТО. Литва-одна з країн-членів НАТО. Так от якщо РФ в результаті всіх цих погроз вдасться спровокувати НАТО на перший постріл... Все, Путін піднімає рівень війни до світової, оголошує Альянс найагресивнішим блоком на планеті, сурмить у всіх організаціях, що на Росію напали, і тут же запропонує переговорний процес щодо врегулювання цієї кризової ситуації. І тоді рівень переговорів Путіна виходить на світовий Олімп", – говорить Жданов.

Жданов вважає, що Путін зовсім не хоче, щоб українська влада брала участь у переговорах з РФ. Він хоче спілкуватися безпосередньо з лідерами заходу.

"Але він ні в якому разі не буде воювати з НАТО, він розуміє, що сили не рівні. Навряд чи коли-небудь Росія зробить перший постріл у бік НАТО. Але Путін буде провокувати НАТО", - додав експерт.

читайте такожУкраїна не сяде за стіл переговорів з цинічним вбивцею - Подоляк

Раніше Подоляк заявляв про те, що Україна не погодиться на проведення мирних переговорів з Росією на даний момент. Радник глави ОП порівняв Путіна з цинічним вбивцею. Мирні переговори можуть відбутися тільки після тактичної поразки РФ.

Президент Володимир Зеленський 14 червня зробив заяву про те, що у нього немає великого бажання вести діалог з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак якщо Москви дійсно буде прагнути до припинення війни, переговори повинні відбутися. Київ готовий дотримуватися переговорного формату, який повинен включати виведення російських військ з території України.

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