Переговори про зустріч Зеленського з Путіним: в ОП дали категоричну відповідь

В ОП оцінили ймовірність підготовки переговорів з Володимиром Путіним / Офіс президента, Reuters

Глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував інформацію про підготовку переговорів президента Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

Як підкреслив він в ході спільного з колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном брифінгу за результатами першого засіданні групи з питань міжнародних гарантій безпеки для України, ніякі переговори про зустріч президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна не ведуться.

"Ніяких переговорів про зустріч президента України і президента Росії не ведеться. Ми про такі сигнали не чули. Позицію нашу з цього приводу ви добре знаєте, президент про це дуже багато говорив", - сказав глава ОП.

У той же час, за його словами, Україна продовжує консультації про вивезення зерна, зокрема з Туреччиною і на рівні ООН.

"Також ми говоримо про це з турецькою стороною, але про конкретні дати щодо зустрічі в Туреччині або будь-якому іншому місці, домовленості немає. На першому місці для нас стоїть питання безпеки", - додав Єрмак.

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Президент Володимир Зеленський 14 червня зробив заяву про те, що у нього немає великого бажання вести діалог з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак якщо Москви дійсно буде прагнути до припинення війни, переговори повинні відбутися. Київ готовий дотримуватися переговорного формату, який повинен включати виведення російських військ з території України.

Помічник глави Кремля Юрій Ушаков говорив, що зустріч президента РФ Путіна з українським гарантом Зеленським дійсно може бути організована. Відстрочку вирішення даного питання Москва мотивує, мовляв, необхідністю ретельної підготовки і наявністю нібито "певних умов".

"Ніхто таку можливість не відкидає, але вона вимагає відповідних умов, а головне дуже-дуже-дуже ретельної підготовки", - заявляв Ушаков.

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