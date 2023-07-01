Зеленський назвав єдину умову для початку мирних переговорів з РФ

На 24 лютого 2022 року в Україні була контактна лінія з окупантами, нагадав президент.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-nazval-edinstvennoe-uslovie-dlya-nachala-mirnyh-peregovorov-s-rf-10482352.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський розповів, що стоїть на шляху мирних переговорів з РФ / Офіс президента України, сайт Кремля

Президент України Володимир Зеленський назвав умову, коли можуть початися мирні переговори.

За його словами, українська сторона буде готова до переговорів після виходу ЗСУ на кордони 1991 року. Про це він заявив, відповідаючи на питання після переговорів з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом в суботу в Києві.

При цьому глава держави зазначив, що "кордони 24 лютого 2022 року – це не наші кордони, там була контактна лінія між нами та окупантами".

відео дня

"Тому ми ще раз наголошуємо: Україна буде готова до того чи іншого формату дипломатії, коли ми будемо дійсно на наших кордонах. На наших реальних кордонах згідно з міжнародним правом", - сказав президент.

Мирні переговори з РФ

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що країна-окупант Росія є абсолютно недоговірним суб'єктом світової політичної арени. Директор Кремля Володимир Путін слабкий, брехливий і не контролює ситуацію. Москва продовжує терористичні обстріли і не дотримується будь-яких досягнутих домовленостей.

Він написав чотири аргументи про те, Чому Україна не буде і не повинна вести переговори з Росією. Умов для діалогу на даний момент немає.

Президент Володимир Зеленський раніше сказав, що Україна ніколи не піде на переговори з агресором Росією, якщо Москва не забере своїх окупантів із захоплених територій. За словами гаранта, Київ не погодиться зі сценарієм замороженої війни.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак поставив Росії дві жорсткі вимоги щодо переговорів. Зокрема, для запуску діалогу окупантам слід вивести всі свої війська з України, а формула Зеленського повинна стати базою для завершення війни.

Інші новини: