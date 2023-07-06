США і РФ провели таємні переговори щодо війни в Україні – NBC

Від США участь у зустрічі взяли колишні співробітники американських спецслужб. Переговори відбувалися з відома адміністрації Байдена, але не за її вказівкою.

https://glavred.net/ukraine/ssha-i-rf-proveli-taynye-peregovory-otnositelno-voyny-v-ukraine-nbc-10483687.html Посилання скопійоване

США і РФ провели таємні переговори щодо війни в Україні/ колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пастушка, УНІАН

Група колишніх високопоставлених співробітників служби національної безпеки США провела таємні переговори з делегацією росіян, близьких до Кремля. Вони говорили про припинення війни в Україні.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на неназваних чиновників. Зазначається, що з цією американською групою у квітні зустрівся на кілька годин глава МЗС країни-агресорки РФ Сергій Лавров, коли він перебував у Нью-Йорку.

З боку США участь у зустрічі взяли: колишній дипломат Річард Гаас, експерт з Європи Чарльз Купчан, експерт з Росії Томас Грем, колишній помічник міністра оборони США Мері Бет Лонг, колишні чиновники Білого дому і Держдепартаменту США.

відео дня

При цьому з боку Росії, крім Лаврова, участь у дискусіях нібито брали науковці, лідери великих аналітичних центрів або науково-дослідних інститутів та інші представники зовнішньополітичної сфери РФ. В NBC News зазначають, що ці особи, ймовірно, дослухаються до російського диктатора Володимира Путіна, а також постійно контактують з особами, які приймають рішення у Кремлі.

Зазначається, що на зустрічі обговорили тему окупованих країною-асесоркою Росією територій України і пошук дипломатичного вирішення війни, який би влаштував обидві сторони. Зустріч нібито мала на меті підтримувати відкритим канал зв’язку з Росією, щоб визначити місце майбутніх переговорів і компромісів щодо припинення війни.

Як кажуть у ЗМІ, згадані переговори відбувалися з відома адміністрації президента США Джо Байдена, але не за її вказівкою. Особи, які брали участь у цій зустрічі з боку США, потім поінформували Раду національної безпеки Білого дому про те, що така подія відбулася.

Чи можливі переговори між Україною та Росією

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що країна-окупант Росія є абсолютно недоговірним суб'єктом світової політичної арени. Директор Кремля Володимир Путін слабкий, брехливий і не контролює ситуацію. Москва продовжує терористичні обстріли і не дотримується будь-яких досягнутих домовленостей.

Президент Володимир Зеленський раніше сказав, що Україна ніколи не піде на переговори з агресором Росією, якщо Москва не забере своїх окупантів із захоплених територій. За словами гаранта, Київ не погодиться зі сценарієм замороженої війни.

Президент України Володимир Зеленський назвав умову, коли можуть початися мирні переговори. За його словами, українська сторона буде готова до переговорів після виходу ЗСУ на кордони 1991 року.

Читайте також: