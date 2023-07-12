"Вікно можливостей" на фронті є до кінця року – потім переговори - президент Чехії

Петр Павел вважає, що уникнути переговорів з РФ Україні нібито не вдасться.

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Україні доведеться сісти за стіл переговорів з РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Президент Чехії Петр Павел заявив, що в України є "вікно можливостей" для досягнень на фронті до кінця 2023 року. Ці досягнення нібито стануть основою для переговорів з РФ. Павел не бачить можливості уникнути переговори. Про це повідомляє Європейська правда.

Він вважає, що з часом військова підтримка України можу знизитись.

"Ми повинні дивитися реалістично: вікно можливостей більш-менш закриється до кінця цього року. Не лише через зимові умови, але також через прийдешні вибори в Україні, Росії, США ... Ми також побачимо ще одне зниження готовності масово підтримувати Україну більшою кількістю зброї", - сказав Петр Павел.

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Президент Чехії вважає, що у наступному році Україна може замислитись про переговори з Путіним.

Чи можливі переговори між Україною та Росією

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що країна-окупант Росія є абсолютно недоговірним суб'єктом світової політичної арени. Директор Кремля Володимир Путін слабкий, брехливий і не контролює ситуацію. Москва продовжує терористичні обстріли і не дотримується будь-яких досягнутих домовленостей.

Президент Володимир Зеленський раніше сказав, що Україна ніколи не піде на переговори з агресором Росією, якщо Москва не забере своїх окупантів із захоплених територій. За словами гаранта, Київ не погодиться зі сценарієм замороженої війни.

Президент України Володимир Зеленський назвав умову, коли можуть початися мирні переговори. За його словами, українська сторона буде готова до переговорів після виходу ЗСУ на кордони 1991 року.

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