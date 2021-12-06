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Україна чекає поступок від РФ і знає про плани США: у ОП готують заяву щодо діалогу Байдена і Путіна

6 грудня 2021, 14:34
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Українська сторона повністю поінформована про позицію президента США перед переговорами з Путіним.

Офіс президента
Офіс президента / УНІАН

7 грудня повинні пройти переговори президента США Джо Байдена з російським колегою Володимиром Путіним.

В Офісі Зеленського заявили, що очікують прояснення глобальної картини, а також зниження агресивності з боку Москви, каже радник глави ОП Михайло Подоляк.

За його словами, позиції американської і російської сторін перед цими переговорами досить прозорі.

"Обидві сторони цілком ясно дали зрозуміти, з чим виходять на ці переговори. Але що конкретно може перейти з можливого в практичний вимір - можна буде сказати тільки за підсумками переговорів", - відзначив Подоляк, передає РБК-Україна.

Він підкреслив, що це вже другі прямі переговори Байдена і Путіна. Відповідно, прийшов час провести аудит тих напрямків, які були окреслені на саміті в Женеві, - від стратегічної стабільності до способів вирішення конкретних конфліктів.

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США на боці України

"Українська сторона повністю поінформована про позицію президента США, було дуже активне контактування між нашими представниками та американською стороною на різних рівнях. У тому числі, зрозуміло, по лінії Офісу президента", - сказав він.

Подоляк додав, що підсумкову оцінку переговорам даватимуть вже після них.

"Зараз же можна відзначити той факт, що подібні контакти між лідерами США і Росії точно корисні для міжнародного співтовариства, адже вони роблять глобальну картину зрозумілішою і більш передбачуваною", - зазначив він.

Головні теми переговорів Байдена і Путіна

У Кремлі озвучили основні три теми переговорів з президентом США, це:

  • Україна
  • "Розширення" НАТО до кордонів Росії
  • Ініціатива Путіна про "гарантії безпеки" (про нерозширення НАТО на схід, - ред.)

Переговори Байдена і Путіна

Спікер Кремля Дмитро Пєсков у листопаді заявляв, що Москва наполягає на проведенні зустрічі Володимира Путіна з американським президентом Джо Байденом. Російській владі знадобилися переговори через нібито загрозу НАТО російським кордонам і ситуації біля кордонів України.

В Білому домі заперечували можливість проведення не тільки зустрічі Байдена і Путіна, а й телефонних переговорів. Прессекретар американського президента Джен Псакі говорила, що у Вашингтоні нічого не знають про плани щодо діалогу керівників американської і російської держав.

Однак пізніше в Білому домі зробили заяву про те, що переговори Байдена і Путіна відбудуться 7 грудня. Під час діалогу президент США має намір підтвердити підтримку територіальної цілісності і суверенітету України і обговорити з главою Кремля ситуацію з концентрацією військ неподалік від українських кордонів.

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що переговори Джо Байдена і Володимира Путіна є можливістю "для дипломатії і лідерства". За його словами, Вашингтон підтримає Україну в разі військового вторгнення Росії і розглядає можливість додаткових поставок Києву летальної зброї.

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Володимир Путін Джо Байден Михайло Подоляк Офіс президента
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