Україна, НАТО і "гарантії" для РФ - головні теми: Кремль оголосив план перемовин Путіна з Байденом

Діалог Байдена і Путіна відбудеться о 17:00 за Києвом у форматі відеоконференції / Фото Reuters

Господар Кремля Володимир Путін і президент США Джо Байден проведуть перемовини у форматі відеозв'язку у вівторок, 7 грудня. Головними темами діалогу стануть Україна, нібито "розширення" НАТО до кордонів Росії, а також ініціатива глави РФ щодо "гарантій безпеки" Москві від Заходу. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

Як повідомляє РИА Новости, він розповів про те, що дискусія Путіна і Байдена відбудеться 7 грудня о 17:00 (за Києвом, - ред.). Перемовини пройдуть у форматі відеконференції.

Переговори Байдена і Путіна - головні теми

Україна

"Розширення" НАТО до кордонів Росії

Ініціатива Путіна про "гарантії безпеки". (про нерозширення НАТО на схід, - ред.)

читайте такожЗустрічі Байдена і Путіна не буде: у Кремлі пояснили ситуацію щодо перемовин лідерів США і РФТакож відомо, що лідери двох країн обговорять домовленості, досягнуті в рамках саміту у Женеві, який відбувся 16 червня.

"Зрозуміло, треба буде обговорити, яким чином реалізуються ті розуміння, які були досягнуті у Женеві, пробігтися, подивитися, що реалізується в повній мірі, а що вимагає додаткових зусиль", - додав Пєсков.

Підкреслюється, що перші кадри розмови Путіна і Байдена будуть опубліковані о 18:00 (17:00 за Києвом, - ред.). Формат не передбачає заяв президентів за підсумками перемовин. Позицію російської сторони представить пресслужба Кремля.

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Нагадаємо, російський президент Володимир Путін 1 грудня виступив з ініціативою про початок перемовин щодо юридичних гарантій, спрямованих на відмову НАТО від розширення на схід.

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Перемовини Байдена та Путіна

Спікер Кремля Дмитро Пєсков у листопаді заявляв, що Москва наполягає на проведенні зустрічі Володимира Путіна з американським президентом Джо Байденом. Російській владі знадобилися перемовини через нібито загрозу НАТО російським кордонам і ситуації біля кордонів України.

В Білому домі заперечували можливість проведення не тільки зустрічі Байдена і Путіна, а й телефонних перемовин. Прессекретарка американського президента Джен Псакі казала, що у Вашингтоні нічого не знають про плани щодо діалогу керівників американської і російської держав.

Однак пізніше в Білому домі зробили заяву про те, що перемовини Байдена і Путіна відбудуться 7 грудня. Під час діалогу президент США має намір підтвердити підтримку територіальної цілісності і суверенітету України та обговорити з главою Кремля ситуацію з концентрацією військ неподалік від українських кордонів.

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що перемовини Джо Байдена і Володимира Путіна є можливістю "для дипломатії і лідерства". За його словами, Вашингтон підтримає Україну у разі військового вторгнення Росії і розглядає можливість додаткових постачань Києву летальної зброї.

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