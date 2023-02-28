Переговори про членство України в ЄС мають розпочатися у 2023 році - Зеленський

Минулого року Україна подала заявку на вступ до ЄС і отримала статус кандидата. Тепер настав час ухвалити рішення про початок переговорів про членство.

Зеленський підкреслив, що саме Україна об'єднала ЄС як ніколи / Фото twitter.com/ZelenskyyUa

Рік тому Україна подала заявку на вступ до ЄС і отримала статус кандидата. Цього року слід починати переговори про членство у блоці. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Україна завжди була Європою, Україна завжди буде Європою. Ми це вже гарантували. Рік тому, на п'ятий день повномасштабної війни, Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу і отримала статус кандидата. Цього року час ухвалити рішення про початок переговорів про членство", - написав глава держави в Twitter.

Зеленський підкреслив, що саме Україна об'єднала ЄС як ніколи.

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"Саме Україна згуртувала ЄС, як ніколи раніше. Саме Україна захищає європейські цінності для майбутніх поколінь. Це Україна, де Європа стає цілісною, вільною та мирною. Разом - у боротьбі, разом - у перемозі. Хай живе Європа! Хай живе свобода!", - йдеться у повідомленні.

Членство України в Євросоюзі

17 червня 2022 року Європейська комісія винесла рекомендацію про надання Україні статусу країни-кандидата для вступу до Євросоюзу. Глава ЄК Урсула фон дер Ляєн офіційно зробила заяву про те, що Київ виконав вже 80% вимог ЄС.

23 червня Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Крім України, ЄП підтримав надання цього статусу також сусідній Молдові.

2 лютого в Києві відбулося історичне спільне засідання з представниками Єврокомісії та членами українського уряду. Глава ЄК Урсула фон дер Ляєн назвала Україну "серцем Європи, в якому сповідуються цінності ЄС". Вона акцентувала увагу на тому, що прапор України обов'язково буде розвиватися в штаб-квартирі Єврокомісії.

9 лютого президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя. Глава держави провів низку зустрічей з лідерами Європейського Союзу, виступив у Європарламенті та взяв участь у саміті країн-учасниць Євросоюзу.

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