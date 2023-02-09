"Україна, що перемагає, буде членом Євросоюзу, що перемагає": Зеленський виступив у Європарламенті

Лідера України в залі Європарламенту вітали тривалими оплесками.

Володимир Зеленський вступив у Європарламенті / скріншот

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 9 лютого, прибув до Брюсселя. Український лідер виступив у Європарламенті.

Зеленського вітали стоячи тривалими оплесками. Коли президент підійшов до трибуни, в залі Європарламенту прозвучало "Слава Україні!", після чого президент не зміг стримати сліз.

"Я тут, щоб захистити дорогу України додому, всіх українців і українок, різного віку і різних політичних переконань", - сказав Зеленський і додав, що європейський шлях України намагаються знищити за допомогою тотальної війни.

"Ми захищаємося від найбильш антиєвропейської сили сучасного світу і повинні захиститися... Чи буде це можливо, якщо не подолати цю антиєвропейську силу, яка прагне вкрасти у нас з вами Європу? Ні. Тільки наша перемога все це гарантуватиме, кожну з наших спільних європейських цінностей, наша обов'язкова перемога", - сказав він.

Володимир Зеленський в Європарламенті / скріншот

Україна, яка здобуває перемогу над Росією, стане членом Європейського Союзу, впевнений президент. Він висловив сподівання, що ЄС готує позитивну оцінку внутрішнім реформам України, яка захищається в тотальній війні проти РФ і одночасно воює та модернізує свої інституції.

"Ми наближаємося до Євросоюзу. Україна буде членом Євросоюзу. Україна, яка перемагає, членом Євросоюзу - Євросоюзу, який перемагає", - сказаd президент.

Під час промови Зеленський подякував усім європейцям за допомогу та спільну боротьбу.

Після виступу Зеленського в Європарламенті заграв гімн України.

Візит Зеленського в Лондон і Париж

Президент України Володимир Зеленський у середу, 8 лютого, прибув з візитом до Великої Британії.

Глава держави виступив перед британським парламентом. Зеленський закликав Сполучене Королівство передати ЗСУ літаки.

За підсумками візиту до Лондона Зеленський заявив, що Україна отримає від Великої Британії серйозний пакет військової допомоги, який буде включати далекобійну зброю та значну кількість броньованої техніки.

Після візиту в Лондон Зеленський прибув до Парижа. Там він поспілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном і федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

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