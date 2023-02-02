glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Переговори розпочнуться цього року і Україна стане членом ЄС - Урсула фон дер Ляєн

2 лютого 2023, 22:27
Урсула фон дер Ляєн заявила, що прапор України з часом буде розвиватися в штаб-квартирі Єврокомісії.
Урсула фон дер Ляєн, Володимир Зеленський
Переговори про вступ України до ЄС розпочнуться до кінця 2023 року / Колаж фото Офіс президента

Україна тримає курс на вступ до Євросоюзу і переговори щодо цього повинні початися вже в 2023 році. У Києві відбулося історичне спільне засідання з представниками Єврокомісії та членами українського уряду. Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

"Україна і Євросоюз більше не є окремими суб'єктами європейського життя. Наші цінності - спільні. Наша доля - спільна. Наш ворог - спільний. Наш захист - загальний. А значить, і наше життя об'єднується", - сказав Зеленський.

Україна отримала звіт по другій частині відповідей на опитувальник. На підставі цього уряд почне свою "роботу над помилками".

"Важливе рішення ми очікуємо вже цієї - дуже хочеться, щоб саме весни, - і від колег з Європейської комісії", - додав президент.

Україна стане членом ЄС

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала Україну "серцем Європи, в якому сповідуються цінності ЄС". Вона акцентувала на тому, що прапор України обов'язково буде розвиватися в штаб-квартирі Єврокомісії.

"Ваша сміливість надихнула нас. Ви дали нам нові сенси нашого призначення. Європа буде з вами стільки, скільки потрібно. Аж до того дня, коли український прапор майорітиме там, де йому належить. У Брюсселі, навпроти Berlaymont в самому серці ЄС ... Тільки рік тому ніхто не міг уявити, як швидко Україна зможе рухатися в Євросоюз", - сказала вона.

Вона повідомила, що ЄС введе нові санкції проти Росії, а також прийме важливі рішення про репарації та трибунал. Також ця зустріч повинна стати позитивним сигналом для інвесторів, які повинні зіграти важливу у відновленні країни.

"Для досягнення наступних євроінтеграційних кроків ми завершуємо виконання 7 рекомендацій Єврокомісії. Готуємося представити результати на саміті Україна-ЄС і очікуємо потужний політичний сигнал щодо наближення до початку переговорного процесу про членство", - сказав прем'єрміністр України Денис Шмигаль.

Повідомляється, що з боку української сторони необхідно почати оцінку імплементації європейських правил, директив і норм у своє законодавство. Також Україна розраховує на імпорт електроенергії до 2 ГВт і підтримку проектів децентралізації енергосистеми.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав ЄС долучитися до реалізації пунктів "формули миру".

"Сьогодні ми подвоїмо зусилля для мобілізації голосів на користь цієї резолюції. У всьому іншому у нас багато спільних проектів, над якими ми успішно працюємо, особливо на глобальному півдні, і продовжимо досягати необхідного результату", - сказав він.

Своєю чергою міністр оборони Олексій Резніков підкреслив, що Україна не буде використовувати західну зброю для ударів по території РФ. Адже ця зброя необхідна для захисту і звільнення українських земель. Також він попросив якомога швидше передати захисникам системи Patriot і SAMP/T разом з постачанням нових IRIS-T і NASAMS.

"Якби у нас була можливість завдати удару на відстані 300 км, російська армія не змогла б забезпечувати оборону і програла б. Україна готова надати будь-які гарантії, що ваша зброя не буде залучена в атаки на російську територію. У нас є достатньо цілей на тимчасово окупованій території України і ми готові координувати цілі з нашими партнерами", - підкреслив Резніков.

ЄС надаватиме військову допомогу до перемоги України

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель пообіцяв, що ЄС надаватиме Україні необхідну важку зброю.

"Ми повинні збільшити наші зусилля, надаючи вам стільки підтримки, стільки ви потребуєте, поки ви не виграєте війну", - додав Жозеп Боррель.

Україна також будуватиме нові дороги, мости та залізничні колії на кордоні з країнами ЄС.

Україна закликає Європу підтримати продовження "зернової ініціативи". Також обговорювалася інтеграція в європейський ринок перед вступом до ЄС. За словами першого віцепрем'єра і міністра економіки Юлії Свириденко, інтеграція в ринок буде відбуватися під час підготовки до переговорів про вступ України в ЄС.

"У нас є план завершити сагу з промисловим безвізом і укласти угоду про доступ українських товарів до ринку ЄС (АСАА). На жаль, війна трохи сповільнила оціночні місії, але вони будуть завершені і угода буде укладена", - додала вона.

До кінця 2023 року Україна повинна приєднатися до роумінгу ЄС. Текст рішення по роумінгу вже навіть узгоджений.

"В цілому, поки йде підготовка до вступу України в ЄС, ми повинні інтегруватися у всіх можливих сферах - від митниці та енергетики до безпеки продуктів харчування", - додала Свириденко.

Членство України в Євросоюзі

Європейська комісія 17 червня винесла рекомендацію про надання Україні статусу країни-кандидата для вступу до Євросоюзу. Глава ЄК Урсула фон дер Ляйен офіційно зробила заяву про те, що Київ виконав вже 80% вимог ЄС.

Як зазначив глава Офісу президента Андрій Єрмак, для початку переговорів щодо вступу України до Євросоюзу потрібно перейти до виконання переліку вимог. Серед них - реформа Конституційного суду, боротьба з корупцією, призначення керівників антикорупційних органів та вирішення інших питань.

Пізніше Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. За ухвалення відповідної резолюції Європарламент проголосував 23 червня. Крім України, він підтримав надання цього статусу також сусідній Молдові.

Україна отримала статус кандидата в члени Європейського Союзу. Європейська Рада підтримала надання Україні такого статусу. Керівник Євроради Шарль Мішель повідомив, що це історичний момент на шляху України та Молдови до членства в Європейському Союзі.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна чекала на статус кандидата на вступ до Європейського Союзу 120 днів і 30 років.

Інші новини:

Євросоюз війна в Україні вторгнення Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

00:25

"Чуйка" їх ніколи не підводить: знаки зодіаку, у яких дуже добре розвинена інтуїція

00:05

Новий лідер Чехії закликав дати всю зброю Україні, проте є одне обмеженняВідео

02 лютого, четвер
23:52

Топ-3 пар знаків зодіаку, які створені один для одного: їхні стосунки ідеальні

23:23

"Була особливо значуща розмова": Зеленський провів термінову Ставку у вузькому колі - подробиціВідео

23:19

Даніель Салем відверто розповів про полон: "Застрелюся або підірвуся і заберу з собою ворогів"

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

23:18

"Чого ж не 24 лютого?": Лорак пообіцяла новий альбом, майже в день, коли Путін напав на УкраїнуВідео

23:03

Маразм міцнішає: відомого російського коміка замальовують у шоу через підтримку УкраїниВідео

22:56

Продовжуємо життя смартфону: важливі правила зберігання гаджета, про які ви не знали

22:49

"Розцінки" складають сотні тисяч рублів: росіяни продають українських дітей у порнобізнес - омбудсменВідео

Реклама
22:46

"Навіть якби я гола йшла по Хрещатику": Єфросиніна різко висловилася про київських ґвалтівниківВідео

22:41

Кіркоров може втратити мільйон: у Росії назріває скандалВідео

22:35

Вперше в Україні: курс євро різко злетівВідео

22:27

Переговори розпочнуться цього року і Україна стане членом ЄС - Урсула фон дер ЛяєнВідео

21:53

Чому 4 лютого не можна ризикувати грошима: прикмети та заборониВідео

21:48

Потрапив під мінометний обстріл: у тяжких боях на Донбасі загинув відомий український бодібілдерВідео

21:40

Друг Пугачової наїхав на Галкіна через гонорари: "Перебрав еліксиру вседозволеності"

20:54

Є 5 сценаріїв: експерт розповів, які регіони атакуватиме РФВідео

20:53

"ТСН. Тиждень з Аллою Мазур" повертається: прем’єра відбудеться під час телемарафону

20:51

"Весь світ бореться проти зла майже рік": Зеленський про війну з РосієюВідео

20:40

"Відійшов у тінь": політолог пояснив, чому Кадиров став набагато рідше говорити про війну в УкраїніВідео

Реклама
20:12

Цілі війни стали іншими: Путін видав нову заяву про війну в УкраїніВідео

19:40

"Мають отримати те, що робили з іншими": в ОП висловилися про долю ґвалтівників із КиєваВідео

19:35

Північна Корея відправляє на окупований Донбас своїх поліцейських і військових - ЗМІВідео

19:20

Великий наступ РосіїПогляд

18:47

"Будуть масові звільнення і посадки": у Зеленського розповіли подробиці "дня обшуків"Відео

18:36

Відкусила палець жінці і втекла з країни: в Таїланді росіянка влаштувала дебош

18:23

Путін влаштував істерику через танки Leopard для України і пригрозив "покликати друзів"Відео

18:20

8 років без Кузьми Скрябіна: у річницю смерті мама артиста озвучила нову теорію про ДТПВідео

18:19

Гороскоп на завтра 3 лютого: у Близнюків - защемить серце, у Скорпіонів - лопне терпінняВідео

17:46

У всьому Зеленський винен: Наташа Корольова в жаху через росіян і розлучення з ТарзаномВідео

17:42

У найближчі тижні на фронті розпочнеться ключовий етап у війні - ПодолякВідео

17:38

Європарламент закликав Євросоюз до запуску перемовин щодо європейської інтеграції України

17:35

ЗСУ знищили понад 9 тисяч одиниць бойової техніки окупантів РФ — OryxВідео

17:24

Для Путіна починаються важкі часи, він не розраховував на таку реакцію Заходу – політологВідео

17:19

Кошовий розповів, за скільки мільйонів йому пропонували "продати" дружбу з президентом Зеленським

17:19

4 знака зодіаку чекає грандіозний успіх в лютому: хто виявиться щасливчиками доліВідео

17:12

Україну накриє найсильніший мороз: синоптики розповіли, де і коли буде "сніг на вікнах"Відео

16:54

Танки Leopard проломили ще одну стіну, надії Путіна на перелом руйнуються - КулебаВідео

16:46

Окупанти можуть піти з чотирьох напрямків: в ОП оцінили загрозу наступу РФВідео

16:44

Жіночий гороскоп на тиждень 6-12 лютого 2023: Овнам - сюрпризи, Рибам - гроші

Реклама
16:34

"Путін усе бачить": Резніков сказав, чи піде РФ війною на НАТОВідео

16:01

Щасливчики лютого 2023 року: астролог назвав 4 знаки зодіаку, до яких успіх буде пливти рікоюВідео

15:58

"Наступ буде": РФ хоче розширити географію боїв - ПодолякВідео

15:54

Як зварити буряк за 10 хвилин: бомбічний фокус, про який мало хто здогадуєтьсяВідео

15:38

РФ перекинула на Донбас спецсили для придушення бунтів окупантівВідео

15:24

Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху наказав переглянути політику країни щодо постачання зброї Україні - ЗМІВідео

15:09

4 причини, чому кішки обожнюють сидіти на підвіконніВідео

15:07

РФ піде у наступ на 3 напрямках: наступ на Харків малоймовірний - експертВідео

14:59

Донька Кузьми Скрябіна розповіла, як дізналася про його смерть: Суханов представив фільм про легендуВідео

14:48

"Я переживав": поліцейський на Київщині врятував більше тисячі українців

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти