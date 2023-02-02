Переговори розпочнуться цього року і Україна стане членом ЄС - Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн заявила, що прапор України з часом буде розвиватися в штаб-квартирі Єврокомісії.

Переговори про вступ України до ЄС розпочнуться до кінця 2023 року / Колаж фото Офіс президента

Україна тримає курс на вступ до Євросоюзу і переговори щодо цього повинні початися вже в 2023 році. У Києві відбулося історичне спільне засідання з представниками Єврокомісії та членами українського уряду. Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

"Україна і Євросоюз більше не є окремими суб'єктами європейського життя. Наші цінності - спільні. Наша доля - спільна. Наш ворог - спільний. Наш захист - загальний. А значить, і наше життя об'єднується", - сказав Зеленський.

Україна отримала звіт по другій частині відповідей на опитувальник. На підставі цього уряд почне свою "роботу над помилками".

"Важливе рішення ми очікуємо вже цієї - дуже хочеться, щоб саме весни, - і від колег з Європейської комісії", - додав президент.

Україна стане членом ЄС

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала Україну "серцем Європи, в якому сповідуються цінності ЄС". Вона акцентувала на тому, що прапор України обов'язково буде розвиватися в штаб-квартирі Єврокомісії.

"Ваша сміливість надихнула нас. Ви дали нам нові сенси нашого призначення. Європа буде з вами стільки, скільки потрібно. Аж до того дня, коли український прапор майорітиме там, де йому належить. У Брюсселі, навпроти Berlaymont в самому серці ЄС ... Тільки рік тому ніхто не міг уявити, як швидко Україна зможе рухатися в Євросоюз", - сказала вона.

Вона повідомила, що ЄС введе нові санкції проти Росії, а також прийме важливі рішення про репарації та трибунал. Також ця зустріч повинна стати позитивним сигналом для інвесторів, які повинні зіграти важливу у відновленні країни.

"Для досягнення наступних євроінтеграційних кроків ми завершуємо виконання 7 рекомендацій Єврокомісії. Готуємося представити результати на саміті Україна-ЄС і очікуємо потужний політичний сигнал щодо наближення до початку переговорного процесу про членство", - сказав прем'єрміністр України Денис Шмигаль.

Повідомляється, що з боку української сторони необхідно почати оцінку імплементації європейських правил, директив і норм у своє законодавство. Також Україна розраховує на імпорт електроенергії до 2 ГВт і підтримку проектів децентралізації енергосистеми.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав ЄС долучитися до реалізації пунктів "формули миру".

"Сьогодні ми подвоїмо зусилля для мобілізації голосів на користь цієї резолюції. У всьому іншому у нас багато спільних проектів, над якими ми успішно працюємо, особливо на глобальному півдні, і продовжимо досягати необхідного результату", - сказав він.

Своєю чергою міністр оборони Олексій Резніков підкреслив, що Україна не буде використовувати західну зброю для ударів по території РФ. Адже ця зброя необхідна для захисту і звільнення українських земель. Також він попросив якомога швидше передати захисникам системи Patriot і SAMP/T разом з постачанням нових IRIS-T і NASAMS.

"Якби у нас була можливість завдати удару на відстані 300 км, російська армія не змогла б забезпечувати оборону і програла б. Україна готова надати будь-які гарантії, що ваша зброя не буде залучена в атаки на російську територію. У нас є достатньо цілей на тимчасово окупованій території України і ми готові координувати цілі з нашими партнерами", - підкреслив Резніков.

ЄС надаватиме військову допомогу до перемоги України

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель пообіцяв, що ЄС надаватиме Україні необхідну важку зброю.

"Ми повинні збільшити наші зусилля, надаючи вам стільки підтримки, стільки ви потребуєте, поки ви не виграєте війну", - додав Жозеп Боррель.

Україна також будуватиме нові дороги, мости та залізничні колії на кордоні з країнами ЄС.

Україна закликає Європу підтримати продовження "зернової ініціативи". Також обговорювалася інтеграція в європейський ринок перед вступом до ЄС. За словами першого віцепрем'єра і міністра економіки Юлії Свириденко, інтеграція в ринок буде відбуватися під час підготовки до переговорів про вступ України в ЄС.

"У нас є план завершити сагу з промисловим безвізом і укласти угоду про доступ українських товарів до ринку ЄС (АСАА). На жаль, війна трохи сповільнила оціночні місії, але вони будуть завершені і угода буде укладена", - додала вона.

До кінця 2023 року Україна повинна приєднатися до роумінгу ЄС. Текст рішення по роумінгу вже навіть узгоджений.

"В цілому, поки йде підготовка до вступу України в ЄС, ми повинні інтегруватися у всіх можливих сферах - від митниці та енергетики до безпеки продуктів харчування", - додала Свириденко.

Членство України в Євросоюзі

Європейська комісія 17 червня винесла рекомендацію про надання Україні статусу країни-кандидата для вступу до Євросоюзу. Глава ЄК Урсула фон дер Ляйен офіційно зробила заяву про те, що Київ виконав вже 80% вимог ЄС.

Як зазначив глава Офісу президента Андрій Єрмак, для початку переговорів щодо вступу України до Євросоюзу потрібно перейти до виконання переліку вимог. Серед них - реформа Конституційного суду, боротьба з корупцією, призначення керівників антикорупційних органів та вирішення інших питань.

Пізніше Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. За ухвалення відповідної резолюції Європарламент проголосував 23 червня. Крім України, він підтримав надання цього статусу також сусідній Молдові.

Україна отримала статус кандидата в члени Європейського Союзу. Європейська Рада підтримала надання Україні такого статусу. Керівник Євроради Шарль Мішель повідомив, що це історичний момент на шляху України та Молдови до членства в Європейському Союзі.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна чекала на статус кандидата на вступ до Європейського Союзу 120 днів і 30 років.

Інші новини: