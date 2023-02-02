Європарламент закликав Євросоюз до запуску перемовин щодо європейської інтеграції України

Європейський парламент закликає інституції ЄС розпочати підготовку до перемовин про євроінтеграцію України та створити дорожню карту щодо реалізації рішень.

Європарламент підтримав шлях України до ЄС і закликав з новою силою вдарити санкціями по Росії / ua.depositphotos.com

Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій закликав ЄС запустити процес інтеграції України до Євросоюзу. Рекомендується запустити механізм щодо початку перемовин про вступ України до Європейського Союзу і підтримати документ з чітким викладом наступних кроків з євроінтеграції Києва. Документ підтримали 489 європарламентарів.

У тексті резолюції ЕП йдеться про те, що напередодні саміту Євросоюз-Україна євродепутати підтверджують свою прихильність плану щодо вступу держави до ЄС. Вони переконані - європейська інтеграція Києва має відбутися завдяки заслугам українського народу.

Ключові тези резолюції Європарламенту

Євросоюзу рекомендується провести роботу над початком перемовин про вступ України до ЄС і підтримати дорожню карту, в якій слід чітко викласти подальший алгоритм інтеграції держави до Євросоюзу.

Влада України повинна якомога швидше провести потрібні реформи, щоб країна відповідала критеріям членства в Євросоюзі.

На майбутньому саміті Євросоюз-Україна потрібно в першу чергу обговорити комплексні заходи післявоєнного відновлення української держави.

Євросоюз повинен заморозити активи Центрального банку РФ і активи російських олігархів, після чого гроші слід направити на післявоєнне відновлення України.

Депутати ЄП закликають країни Євросоюзу якнайшвидше ухвалити 10-й пакет санкцій щодо Росії. Обмеження повинні бути застосовані проти російських компаній Лукойл і Росатом, які ще знаходяться на ринку ЄС.

Європарламентарі закликають до негайної і повної заборони на імпорт ЄС викопного палива і урану з території агресора РФ і повної відмови від газопроводів Північний потік-1 і Північний потік-2 в Балтійському морі.

Текст резолюції підтримали 489 депутатів. Проти виступили 36 європарламентарів. Ще 49 утрималися від голосування.

Вступ України до Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський 2 лютого провів зустріч з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої обговорювалися теми післявоєнного відновлення України, санкції щодо Росії і вступ Києва до ЄС. Фон дер Ляєн також передала українському гаранту звіт за опитувальником для оцінки можливості виконувати зобов'язання щодо членства в Європейському Союзі.

"Пані президентка Єврокомісії передала мені сьогодні звіт про другу частину опитувальника, який Україна заповнила, набуваючи кандидатство. Я дуже радий, що він такий тоненький. Це гарна новина. Цей звіт стане основою для роботи наших чиновників", - зазначив Зеленський.

Крім того, Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, що Україна вступить до ЄС. Єврокомісія допомагатиме Києву реалізовувати план з європейської інтеграції.

"День, коли Україна стала кандидатом - став новим початком для України, а також він став новим початком для ЄС... (Єврокомісія буде допомагати, - ред.) до того дня, коли український прапор буде піднято там, де йому належить бути - перед будівлею Берламонт в Брюсселі", - підкреслила вона.

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