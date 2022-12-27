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Переговорні позиції України з РФ будуть набагато сильнішими: Золотарьов назвав головну ціль для ЗСУ

27 грудня 2022, 14:41
Противник в особі Росії сильний, і його не можна недооцінювати, нагадав Андрій Золотарьов.
Андрій Золотарьов, Володимир Путін
Андрій Золотарьов, Володимир Путін / Колаж УНІАН

Якщо ЗСУ вдасться розсікти сухопутний коридор до Криму, то тоді можна було б чітко говорити про поразку Росії. Навіть з урахуванням того, що вона захопила істотну частину Донбасу.

В інтерв'ю Главреду директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов заявив, що в Росії в умовах військової поразки, як це не раз бувало, це може призвести до серйозних внутрішньополітичних катаклізмів.

"Але я не думаю, що Росія, як багато хто мріє, розсиплеться - цього не станеться. Як цього не сталося і на початку 90-х років, коли, здавалося б, варто було лише штовхнути падаючого. Ризик того, що ядерна, хімічна, біологічна зброя потрапить не в ті руки, призвів до того, що Захід фактично не допустив такого сценарію. Хоча в 1992 і 1993 роках ми вже спостерігали в РФ парад суверенітетів, коли Єльцин відкрито говорив, мовляв, беріть стільки незалежності, скільки зможете переварити", - пояснив експерт.

Золотарьов підкреслив, що якщо вдасться розсікти сухопутний коридор, то переговорні позиції України будуть набагато сильнішими.

"Але зараз у багатьох виник шапкозакидацький настрій - мовляв, ще трохи. Але противник сильний, і його не можна недооцінювати. Тому в найближчі місяць-два все стане очевидно. Як я вже сказав, швидше за все нам доведеться жити зі своєю 38 паралеллю, як це сталося з Південною і Північною Кореєю. Для нас це теж ймовірний сценарій, однак, варто зауважити, що Південній Кореї це не завадило стати однією з провідних світових економік, продемонструвати не тільки економічні успіхи, а й трансформацію від військової диктатури до демократичного суспільства зі своєю специфікою", - розповів експерт.

Золотарьов зазначив, що для нас головне – економіка, бо можна перемогти на полі бою, але програти подальший мир.

"Зараз Україну намагаються поставити на два правих крила, але кожен голос повинен бути почутий. Інакше нас чекає період, як і багатьом країнам після війни, авторитарного правління. Я б не відкидав і такого сценарію, оскільки демократія передбачає якусь економічну стабільність, досить високий рівень життя. Ну а бідність і злидні, відповідно, породжують популізм і авторитарних правителів", - підсумував експерт.

Раніше видання The Wall Street Journal виділило шість важливих факторів, які впливатимуть на хід війни в Україні у перші місяці 2023 року. Хід війни в перші місяці нового року визначатимуть не тільки допомогу Україні від Заходу і здатність українських військ контратакувати, а й інші фактори.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що на фронті в Україні спостерігається дуже важка обстановка в районі Бахмута і Кремінної. Саме там найважча і найболючіша ситуація, адже окупанти кидають основні свої сили саме на цей напрямок. Путін не відмовився від мети захопити Донбас, підкреслив український президент.

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Автор: Сергій Кущ
Андрій Золотарьов війна Росії та України
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