Захід боїться розпаду Росії після того, як вона програє у війні проти України - Каспаров

Експерт зауважив, що Україна дійсно отримає ЗРК Patriot, але про передачу далекобійних ракет, танків і літаків поки не йдеться.

Каспаров заявив, що Захід боїться розпаду РФ після того, як вона програє у війні проти України / УНІАН

Російський опозиційний діяч, титулований шахіст Гаррі Каспаров заявив, що в американській адміністрації досі точаться дискусії щодо мирного врегулювання війни Росії проти України за рахунок українських територій.

"Всередині самої американської адміністрації досі приховується невпевненість у тому, які ж стратегічні цілі цієї війни. І той факт, що на сьогоднішній день в адміністрації США досі точаться розмови про мирне врегулювання конфлікту за рахунок українських територій… Це тривожна новина", - сказав Каспаров в інтерв'ю Оbozrevatel.

Як зазначив російський опозиціонер, Україна це категорично відкидає, ніхто змусити Україну це робити не може, але це також означає, що Штати не готові наразі до постачання зброї, яка б принесла швидку перемогу ЗСУ. Каспаров також підкреслив, що заяви Байдена про підтримку України були "досить туманними".

Він зауважив, що наша країна дійсно отримає ЗРК Patriot і, ймовірно, інші види озброєння, але про передачу Україні далекобійних ракет, танків і літаків поки не йдеться.

За словами Каспарова, причиною цього зволікання є те, що Захід боїться розпаду Росії після того, як вона програє у війні проти України.

"Неможливість передбачити наслідки викликає забобонний страх і тому немає фінального рішення надати Україні ту саму допомогу, яка могла б призвести до остаточної перемоги", - пояснив опозиціонер.

Хто такий Гаррі Каспаров Гаррі Кімович Каспаров (нар. 13 квітня 1963, Баку, Азербайджанська РСР) – радянський та російський шахіст азербайджанського походження, тринадцятий чемпіон світу з шахів, шаховий літератор і політик. Каспаров є восьмиразовим переможцем Всесвітніх Шахових олімпіад. Окрім того, він є володарем одинадцяти шахових "Оскарів" (призів найкращому шахісту року). Деякі експерти вважають Каспарова найкращим шахістом усіх часів. Гаррі Каспаров – активний противник путінського режиму та війни в Україні. На даний момент є політичним втікачем та переховується в Хорватії, громадянином якої є з 2014-го року, пише Вікіпедія.

Військова допомога від США

Раніше політичний аналітик, історик (США) Армен Чібухчян пояснив, чому США досі не надають зброю по ленд-лізу. За його словами, ленд-ліз від США для України уже діє. Але це не класична його форма, тому не варто очікувати, що до нас рушать одразу каравани усілякої зброї. Якби це була класична форма, як під час Другої світової війни, то Україна загрузла б у боргах. Але США не хочуть допустити цього.

Як зазначив військовий експерт Олег Жданов, у США свій погляд на перебіг війни Росії проти України. Вони сподіваються, що країна-агресорка РФ повністю вичерпає свій військовий потенціал.

"На мій погляд, у США є своє бачення перебігу цієї війни. Розуміючи наші можливості і можливості РФ, вони роблять так, щоб Росія повністю вичерпала свій військовий потенціал. Вони намагаються зробити так, щоб завтра ніхто не міг оголосити ще одну хвилю мобілізації, зібрати армію і рушити на західні країни", - каже Жданов.

Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що нинішня ситуація в Україні визначає геополітику в усьому світі. США вже почали втрачати важелі управління через те, що Україна "занадто швидко" виграє на полі бою проти Росії.

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