Передавав плани операцій Росії: підполковник ССО виявився "кротом" ГРУ

Військовий був завербований ще до початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Затримання "крота" ГРУ / Фото: t.me/SBUkr

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У Силах спецоперацій ЗСУ знайшли "крота"

Підполковника завербували до повномасштабного вторгнення РФ

Зрадник передавав РФ дані про диверсійно-розвідувальні рейди спецпризначенців

Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки України затримали "крота" російського Головного управління розвідки. Зловмисником виявився підполковник, командир одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ, якого окупанти завербували ще до початку повномасштабної війни через знайомих у Росії, з якими він підтримував зв'язок.

Як передає пресслужба СБУ, навесні 2024 року його дистанційно "активував" кадровий співробітник російського ГРУ і поставив завдання - передавати плани бойових операцій Сил оборони в тилу ворога.

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"Найбільше агресора цікавили розвіддані про диверсійно-розвідувальні рейди українських спецпризначенців за лінію фронту на Запорізькому, Херсонському та Кримському напрямках", - ідеться у повідомленні.

Для виконання ворожого завдання "кріт" використовував своє службове становище, завдяки якому отримував інформацію про заплановані маршрути переміщення воїнів Сил оборони, їхнє озброєння та "цілі".

Окупанти планували використовувати цю інформацію для ліквідації українських спецпризначенців на лінії фронту або за її межами - на тимчасово захопленій частині території на півдні України.

Також агент "зливав" своєму російському куратору дані про інші підрозділи Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучено засоби конспіративного зв'язку, комп'ютерну техніку, мобільний телефон і накопичувачі інформації.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Затримання посадових осіб МСЕК - останні новини

У різних регіонах України ліквідовано нові схеми ухилення від мобілізації. Зокрема, затримано посадовців МСЕК та лікарів ВЛК. Затримані чиновники брали хабарі від 2 до 10 тисяч доларів США, щоб "допомогти" військовозобов'язаним уникнути призову. Вони виготовляли фіктивні медичні висновки.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру чиновниці Львівської обласної медико-соціальної експертної комісії. Вона підозрюється в декларуванні недостовірної інформації на мільйони гривень.

Чиновницю Центральної медико-соціальної експертизи (МСЕК) затримали на хабарі за сприяння в оформленні інвалідності за 2 тис. доларів для звільнення від військової служби.

Крім того, ДБР викрило в одеській обласній МСЕК багатомільйонну схему заробітку на встановленні фіктивної інвалідності військовозобов'язаним.

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