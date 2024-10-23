'У нас немає вибору': генерал СБУ зробив заяву щодо ядерної зброї України

Україна не може чекати, поки росіяни, умовно кажучи, дійдуть якщо не до Києва, то до Броварів, зазначив Віктор Ягун.

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Україна просить допомоги у Заходу, а партнери демонструють нерішучість - Ягун / Колаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com

Ключові тези експерта:

Захід не залишає Україні вибору

В України, можливо, буде лише два шляхи

Україні доводиться розраховувати лише на себе

Риторика про ядерну зброю є вимушеною, оскільки Захід не демонструє рішучості в питаннях військової допомоги Україні. У Києва немає вибору, тому західний світ не повинен дивуватися, якщо одного дня українська держава йому скаже, що є лише два шляхи: НАТО або створення власної ядерної зброї. Про це заявив колишній заступник голови Служби безпеки України, генерал-майор запасу Віктор Ягун.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що риторика про можливе створення Україною ядерної зброї є вимушеною.

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"А що нам залишається робити? Ми просимо допомогти нам протистояти російській агресії, а нам кажуть почекати і подивитися. Чого чекати? Може, росіяни дійдуть не до Києва, а тільки до Броварів? Як із Заходом говорити!" - зазначив Ягун.

За його словами, за таких обставин Україна рано чи пізно поставить Захід перед вибором.

"У певний момент Україна просто скаже: слухайте, у нас є два шляхи - або членство в НАТО, або створення власної ядерної зброї. А от після цього нехай на Заході роблять стурбоване обличчя. Звісно, ми розуміємо, що створення ядерної зброї - не найкращий варіант, але що нам робити, самознищитися як народ, бо Захід не може належним чином допомогти? Виходить, ми можемо розраховувати лише на себе. Зараз ми в такій ситуації, що в нас просто немає вибору", - підкреслив Віктор Ягун.

Чи буде Україна створювати ядерну зброю - новини за темою:

Україні потрібна або ядерна зброя, або вступ до НАТО, щоб гарантувати власну безпеку, сказав 17 жовтня президент Володимир Зеленський у Брюсселі.

Він розкритикував підписантів Будапештського меморандуму, оскільки Київ віддав ядерну зброю в обмін на гарантії безпеки, але отримав війну з РФ. Україна має намір отримати гарантії шляхом вступу до НАТО.

Які країни мають ядерну зброю / Інфографіка: Главред

Пізніше в Bild написали, що Україна відновить ядерний арсенал, якщо війська Росії підуть на Київ.

Оглядач Юліан Рьопке сказав, що "український чиновник" нібито повідав йому про здатність України отримати ядерну зброю лише "за декілька тижнів".

Україна не має наміру створювати ядерну зброю, сказав Володимир Зеленський.

За його словами, Київ лише зробив висновки про ненадійність "гарантій" у рамках Будапештського меморандуму і має намір вступити до НАТО, щоб отримати захист для своєї держави.

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

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