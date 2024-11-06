'Продавав' підроблені документи: СБУ 'спіймала' начальника ТЦК на Закарпатті

Начальник районного ТЦК та заступник комбригу тероборони організували схему ухилення від мобілізації.

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СБУ "спіймала" начальника ТЦК / колаж: Главред, фото: СБУ

Ключові тези:

Начальник ТЦК виготовляв підроблені документи про проблеми зі здоров'ям

Чоловіки використовували підробку для зняття з військового обліку

Організаторам схем загрожує до 10 років ув'язнення

На Закарпатті правоохоронці викрили схему, яку організував начальник районного ТЦК. Він "продавав" чоловікам підроблені документи про проблеми зі здоров'ям. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Там зазначили, що на Закарпатті викрили одразу дві схеми ухилення від мобілізації. Одну з них організував начальник районного ТЦК, а другу - заступник комбригу тероборони.

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Правоохоронці з'ясували, що фігуранти використали один і той самий метод - в обмін на хабарі пропонували чоловікам підроблені документи про "погане" здоров'я.

"Для цього чиновники забезпечували потенційних призовників фіктивними медвисновками ВЛК про наявність тяжких захворювань. Надалі ухилянти використовували підробку для зняття з військового обліку і могли незаконно виїхати за межі України", - сказали в СБУ.

Там також додали, що в кожного клієнта фігуранти вимагали від 4 тисяч доларів. Їм оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

Організаторам схем загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Що за відомство СБУ? Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

СБУ - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, СБУ знайшла у керівниці Миколаївської обласної МСЕК понад 450 тис. доларів США, колекцію ювелірних виробів і російський паспорт її сина.

Також Служба безпеки України затримала посадовця "Укренерго", який виправдовував воєнні злочини РФ та заперечував державність України.

Крім того, СБУ проводила обшуки у львівського антивакцинатора Остапа Стахіва. В Нацполіції зазначили, що він видавав фіктивні посвідчення журналіста.

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