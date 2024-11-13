Бив 'Калібрами' по Одесі та Вінниці: СБУ ліквідувала топ-військового ЧФ РФ - ЗМІ

У середу, 13 листопада, в тимчасово окупованому Севастополі ліквідували керівника штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ Валерія Транковського. Його автомобіль було підірвано.
Як пише Українська правда з посиланням на джерела в спецслужбах, ліквідація Транковського - успішна спецоперація Служби безпеки України.
Зазначається, що Транковський - воєнний злочинець, який віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільних об'єктах в Україні.
"Зокрема, він обстріляв Вінницю "Калібрами" в липні 2022 року. Тоді загинуло 29 мирних жителів. Також неодноразово обстрілював Одесу та інші мирні міста, внаслідок чого загинуло багато цивільних. Він був абсолютно законною метою з погляду законів і звичаїв ведення війни", - ідеться в повідомленні.
За даними співрозмовника видання, унаслідок вибуху російському капітану відірвало ноги, він помер від втрати крові.
Російські ЗМІ пишуть, що за Транковським стежили близько тижня, а саморобний вибуховий пристрій було приведено в дію дистанційно.
Дивіться відео -В окупованому Севастополі підірвали капітана 1-го рангу Чорноморського флоту РФ:
Раніше Главред писав, що 13 листопада в тимчасово окупованому Севастополі вибухнув автомобіль, в який заклали саморобний вибуховий пристрій.
Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв розповів, що вибух авто на вулиці Шевченка стався близько 10:00. Також чиновник підтвердив, що загиблий водій був військовослужбовцем.
Валерій Транковський - що про нього відомо
Як повідомляв Telegram-канал "OSINT Бджоли", Валерій Транковський народився 01.02.1977 у Санкт-Петербурзі. Паспорт отримав у місті Барнаул Алтайського краю РФ. Його дружина - Наталія Транковська (Гусарова) народилася 07.05.1982. Судячи з усього, у 2014 році вона отримала російське громадянство і паспорт РФ. У пари є син 2007 року народження.
47-річний Транковський - командир 41-ї бригади ракетних кораблів і катерів Чорноморського флоту, капітан 1-го рангу.
Командиром бригади він став 2022 року, а до цього був начальником штабу. Його підрозділ бере участь у війні проти України, а кораблі завдають ударів по нашій території ракетами "Калібр" і "Малахіт".
Транковський є фігурантом бази сайту "Миротворець".
Ракетно-дроновий удар РФ по Україні 13 листопада
Уранці 13 листопада в Україні оголошено повітряну тривогу через ракетно-дроновий удар країни-арессора РФ. Жителів столиці попереджали про загрозу балістики.
У Києві лунали вибухи, працювали сили ППО.
Главред писав, що російські війська вперше за останні 73 дні завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Повітряна атака ворога по столиці тривала понад 2 години.
Для атаки ворог, імовірно, використовував крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети типів KN-23/KN-24/Іскандер-М, а також безпілотники Shahed/Герань/Гербера/Пародія.
За даними Повітряних сил ЗСУ, РФ випустила по Україні 90 дронів і шість ракет. Сили ППО збили 37 ворожих дронів і чотири ракети.
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