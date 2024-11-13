Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Бив "Калібрами" по Одесі та Вінниці: СБУ ліквідувала топ-військового ЧФ РФ - ЗМІ

Анна Ярославська
13 листопада 2024, 12:51оновлено 13 листопада, 13:32
224
Валерій Транковський віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільних об'єктах в Україні.
Валерий Транковский
Валерій Транковський підірвався в авто в Севастополі / Колаж: Главред, фото: Telegram, скріншот

У середу, 13 листопада, в тимчасово окупованому Севастополі ліквідували керівника штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ Валерія Транковського. Його автомобіль було підірвано.

Як пише Українська правда з посиланням на джерела в спецслужбах, ліквідація Транковського - успішна спецоперація Служби безпеки України.

Зазначається, що Транковський - воєнний злочинець, який віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільних об'єктах в Україні.

відео дня

"Зокрема, він обстріляв Вінницю "Калібрами" в липні 2022 року. Тоді загинуло 29 мирних жителів. Також неодноразово обстрілював Одесу та інші мирні міста, внаслідок чого загинуло багато цивільних. Він був абсолютно законною метою з погляду законів і звичаїв ведення війни", - ідеться в повідомленні.

За даними співрозмовника видання, унаслідок вибуху російському капітану відірвало ноги, він помер від втрати крові.

Російські ЗМІ пишуть, що за Транковським стежили близько тижня, а саморобний вибуховий пристрій було приведено в дію дистанційно.

Дивіться відео -В окупованому Севастополі підірвали капітана 1-го рангу Чорноморського флоту РФ:

Скриншот

Раніше Главред писав, що 13 листопада в тимчасово окупованому Севастополі вибухнув автомобіль, в який заклали саморобний вибуховий пристрій.

Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв розповів, що вибух авто на вулиці Шевченка стався близько 10:00. Також чиновник підтвердив, що загиблий водій був військовослужбовцем.

Валерій Транковський - що про нього відомо

Як повідомляв Telegram-канал "OSINT Бджоли", Валерій Транковський народився 01.02.1977 у Санкт-Петербурзі. Паспорт отримав у місті Барнаул Алтайського краю РФ. Його дружина - Наталія Транковська (Гусарова) народилася 07.05.1982. Судячи з усього, у 2014 році вона отримала російське громадянство і паспорт РФ. У пари є син 2007 року народження.

Валерий Транковский
Валерій Транковський / Фото: соцмережі

47-річний Транковський - командир 41-ї бригади ракетних кораблів і катерів Чорноморського флоту, капітан 1-го рангу.

Командиром бригади він став 2022 року, а до цього був начальником штабу. Його підрозділ бере участь у війні проти України, а кораблі завдають ударів по нашій території ракетами "Калібр" і "Малахіт".

Транковський є фігурантом бази сайту "Миротворець".

Валерий Транковский
Валерій Транковський / Фото: соцмережі

Ракетно-дроновий удар РФ по Україні 13 листопада

Уранці 13 листопада в Україні оголошено повітряну тривогу через ракетно-дроновий удар країни-арессора РФ. Жителів столиці попереджали про загрозу балістики.

У Києві лунали вибухи, працювали сили ППО.

Бив 'Калібрами' по Одесі та Вінниці: СБУ ліквідувала топ-військового ЧФ РФ - ЗМІ
Звідки запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Главред писав, що російські війська вперше за останні 73 дні завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Повітряна атака ворога по столиці тривала понад 2 години.

Для атаки ворог, імовірно, використовував крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети типів KN-23/KN-24/Іскандер-М, а також безпілотники Shahed/Герань/Гербера/Пародія.

За даними Повітряних сил ЗСУ, РФ випустила по Україні 90 дронів і шість ракет. Сили ППО збили 37 ворожих дронів і чотири ракети.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Севастополь чорноморський флот РФ війна Росії та України
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Розформування ТЦК і створення з них бригад: у ТЦК оцінили ініціативу депутатів

Розформування ТЦК і створення з них бригад: у ТЦК оцінили ініціативу депутатів

14:40Україна
США вперше підтвердили участь військ КНДР в боях проти України: що відомо

США вперше підтвердили участь військ КНДР в боях проти України: що відомо

13:46Україна
Заморозка війни після перемоги Трампа найімовірніша, за кілька років РФ знову піде в бій – Жданов

Заморозка війни після перемоги Трампа найімовірніша, за кілька років РФ знову піде в бій – Жданов

13:33Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Колишня дружина Узєлкова прийняла рішення і зробила заяву - деталі

Колишня дружина Узєлкова прийняла рішення і зробила заяву - деталі

Від мишей і сліду не залишиться: які 2 інгредієнти допоможуть позбутися гризунів назавжди

Від мишей і сліду не залишиться: які 2 інгредієнти допоможуть позбутися гризунів назавжди

Легше, ніж здається: як відрізнити натуральне вершкове масло від підробки

Легше, ніж здається: як відрізнити натуральне вершкове масло від підробки

З чого роблять крупу кускус: спосіб виготовлення продукту здивує багатьох

З чого роблять крупу кускус: спосіб виготовлення продукту здивує багатьох

Це буде страшний сон Путіна: що задумали Маск і Трамп

Це буде страшний сон Путіна: що задумали Маск і Трамп

Останні новини

14:40

Розформування ТЦК і створення з них бригад: у ТЦК оцінили ініціативу депутатів

14:28

Для мами, у якої є все: безпрограшні ідеї подарунків на Різдво

14:21

Не варті й 10 тисяч: путініст Сосєдов красиво опустив усю російську естраду

14:10

Як забрати подряпини з меблів назавжди: декілька корисних лайфхаків

14:10

Симпатяга з популярного серіалу: названо найсексуальнішого чоловіка 2024 року

Якщо РФ виведе з ладу дві АЕС, тоді можливий блекаут, ремонт займе 1-2 тижні - КорольчукЯкщо РФ виведе з ладу дві АЕС, тоді можливий блекаут, ремонт займе 1-2 тижні - Корольчук
14:00

Шикарний салат на Новий рік 2025: його розметуть усі, а Змія оцінить рецептВідео

13:57

"Катастрофічний урожай": українців попередили про ріст цін на популярний овоч

13:56

Помер легендарний голлівудський актор, який грав королівські ролі

13:46

США вперше підтвердили участь військ КНДР в боях проти України: що відомо

Реклама
13:41

Що буде якщо не промивати рис: робити так треба не завжди

13:33

Заморозка війни після перемоги Трампа найімовірніша, за кілька років РФ знову піде в бій – Жданов

13:10

"Росіяни вбивають своїх громадян": в ЗСУ розповіли, як РФ обстрілює Курщину

13:09

Це моє спасіння: Дар’я Петрожицька розповіла про своїх близьких подруг серед зірок

13:08

Смачно, як у мами: рецепт ідеальної квашеної капустиВідео

12:57

Війна проти України збагачує найбідніші регіони РФ: WSJ розкрило вражаючі втрати

12:51

Бив "Калібрами" по Одесі та Вінниці: СБУ ліквідувала топ-військового ЧФ РФ - ЗМІ

12:43

Від Алтаю до Саратова: Казахстан захотів повернути землі РФ у свій склад - заява

12:30

Активіст Жернаков, будучи суддею, захищав режим Януковича та приймав рішення проти Майдану – ЗМІ

12:24

"Тисячу Зеленського" отримають не всі: коли прийдуть кошти і як їх витратитиВідео

12:23

Де має стояти батарея у квартирі: чому їх ставлять саме під вікнами

Реклама
12:17

На Україну чекають критичні місяці, лінія фронту може зсунутися на 30-35 км - FT

12:16

Бої за кожен будинок: окупанти контролюють близько 70% території Торецька - BILD

12:02

Miss International 2024: чи вдалося українці здобути перемогу

11:45

Зима 2025 буде складною: в Україні можуть початись 20-годинні відключення світла

11:43

"З першим снігом, українці": в яких регіонах наступила справжня зимова казка

11:39

Три батальйони за шість днів: ЗСУ завдали армії РФ серйозної шкоди на Курщині - Forbes

11:04

Чому гріється вилка в розетці: що це означає і чим небезпечно

11:03

Китайський гороскоп на завтра 14 листопада: Мавпам - лінь, Свині - будьте обережні

10:51

У Криму потужно підірвали авто: у ЗМІ заявили про смерть капітана Чорноморського флотуВідео

10:38

РФ випустила по Україні 90 дронів і шість ракет: скільки повітряних цілей збилиФото

10:35

"Так досягається мир": Зеленський відреагував на комбіновану атаку РФ

10:26

Атака по Україні 13 листопада не була масованою: в РНБО назвали цілі росіян

10:13

Христина Соловій поділилася рідкісним фото з мамою - деталі

10:10

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 13 листопада (оновлюється)

10:09

БпЛА долетіли аж до Пензи: у яку цінність армії Росії успішно влучено цієї ночі

09:50

Вперше за останні 73 дні: РФ завдала комбінованого удару по Києву - що відомоФото

09:49

Відстрочка від мобілізації: у Києві під ЦНАП утворилися величезні черги

09:40

Сьогодні в Києві відключатимуть світло: кого торкнеться

09:40

"Моє серце зайняте": путініст Серьога зізнався в почуттях до Баскова

09:23

Гороскоп на завтра 14 листопада: Левам - сюрпризи, Терезам - велика удача

Реклама
09:15

Графіки відключень офіційно повертаються: в Укренерго розповіли про обмеження

09:06

Оригінальний вибір: Олена Зеленська вразила своїм образом

09:05

Трамп візьме в команду "затятих яструбів", Україні можна "видихнути" - Politico

08:45

Карта Deep State онлайн за 13 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:43

Ворог готує масований штурм: в ЗСУ озвучили, на яку ціль Путін "нагострив зуби"

08:38

РФ накопичує ракети для декількох масованих ударів: яка найбільша ціль ворога

08:10

Прощальний подарунок для України: чи гримне Байден дверима Білого домуПогляд

07:57

У ЗМІ назвали ймовірну дату виборів в Україні: до чого тут Трамп

07:55

"У неї пропите обличчя": у зрадниці Лоліти почалися нові проблеми

07:54

В Києві лунають вибухи: можуть бути запровадженні превентивні відключення - КМВА

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоТести по картинціУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти