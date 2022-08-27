Пентагон купить для України ракетні комплекси NASAMS на $182 млн

Ракетний комплекс NASAMS здатний одночасно вражати 72 цілі / Фото twitter.com/ChrisO_wiki

Міністерство оборони США закупить для України зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Пентагон уклав угоду на 182 мільйони доларів з компанією Raytheon.

Як йдеться у повідомленні, опублікованому 26 серпня на сайті Raytheon, системи будуть надані Україні "у відповідь на потребу цієї країни в захисті від передових загроз з повітря".

"Компанія Raytheon Missiles & Defense і наші партнери старанно працюють над тим, щоби швидко доставити цю найважливішу перевірену систему протиповітряної оборони, щоб допомогти українському народу захистити свою Батьківщину", – сказав Том Лаліберті, президент Land Warfare & Air Defense, бізнес-напрямку Raytheon Missiles & Defense.

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За його словами, отримавши ППО NASAMS, Україна приєднається до низки країн по всьому світу, які мають на озброєнні ці ЗРК для відображення безлічі загроз, включаючи крилаті ракети, літаки і безпілотники.

"NASAMS надає повітряним силам адаптовану сучасну систему захисту, яка може максимально збільшити їхню здатність ідентифікувати, вражати і знищувати ворожі літаки, безпілотні літальні апарати і нові загрози крилатих ракет", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, 24 серпня президент США Джо Байден затвердив надання Україні найбільшого пакету військової допомоги на 3 млрд доларів. Він передбачає передачу нашій країні 6 ракетних комплексів, безпілотників і 300 тисяч снарядів.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером США Джо Байденом і висловив вдячність главі Білого дому Джо Байдену за протиповітряну оборону, яка захистить від ракетного терору Росії.

Що відомо про ЗРК NASAMS

NASAMS - це зенітно-ракетний комплекс середнього і дальнього радіусу дії, який здатний виконувати функції з протиповітряної оборони. Система може збивати літаки, гелікоптери, безпілотники і ракети. Це одна з найсучасніших і ефективних систем на міжнародному ринку озброєння. Ракетний комплекс здатний одночасно вражати 72 цілі.

Система NASAMS була розроблена Raytheon Missiles & Defense спільно з норвезькою компанією Kongsberg Defense & Aerospace. Вона складається з трьох частин:

радару Sentinel;

удосконаленої ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності;

центру розподілу вогню KDA.

ЗРК NASAMS стоять на озброєнні Норвегії, Фінляндії, Іспанії, Нідерландів, Австралії та ще трьох країн світу.

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