Пентагон купить для України ракетні комплекси NASAMS на $182 млн

Отримавши NASAMS, Україна приєднається до країн, які мають на озброєнні ці ЗРК для відбиття безлічі загроз, включаючи крилаті ракети, літаки й БПЛА.
Міністерство оборони США закупить для України зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Пентагон уклав угоду на 182 мільйони доларів з компанією Raytheon.
Як йдеться у повідомленні, опублікованому 26 серпня на сайті Raytheon, системи будуть надані Україні "у відповідь на потребу цієї країни в захисті від передових загроз з повітря".
"Компанія Raytheon Missiles & Defense і наші партнери старанно працюють над тим, щоби швидко доставити цю найважливішу перевірену систему протиповітряної оборони, щоб допомогти українському народу захистити свою Батьківщину", – сказав Том Лаліберті, президент Land Warfare & Air Defense, бізнес-напрямку Raytheon Missiles & Defense.
За його словами, отримавши ППО NASAMS, Україна приєднається до низки країн по всьому світу, які мають на озброєнні ці ЗРК для відображення безлічі загроз, включаючи крилаті ракети, літаки і безпілотники.
"NASAMS надає повітряним силам адаптовану сучасну систему захисту, яка може максимально збільшити їхню здатність ідентифікувати, вражати і знищувати ворожі літаки, безпілотні літальні апарати і нові загрози крилатих ракет", – йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Главред, 24 серпня президент США Джо Байден затвердив надання Україні найбільшого пакету військової допомоги на 3 млрд доларів. Він передбачає передачу нашій країні 6 ракетних комплексів, безпілотників і 300 тисяч снарядів.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером США Джо Байденом і висловив вдячність главі Білого дому Джо Байдену за протиповітряну оборону, яка захистить від ракетного терору Росії.
Що відомо про ЗРК NASAMS
NASAMS - це зенітно-ракетний комплекс середнього і дальнього радіусу дії, який здатний виконувати функції з протиповітряної оборони. Система може збивати літаки, гелікоптери, безпілотники і ракети. Це одна з найсучасніших і ефективних систем на міжнародному ринку озброєння. Ракетний комплекс здатний одночасно вражати 72 цілі.
Система NASAMS була розроблена Raytheon Missiles & Defense спільно з норвезькою компанією Kongsberg Defense & Aerospace. Вона складається з трьох частин:
- радару Sentinel;
- удосконаленої ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності;
- центру розподілу вогню KDA.
ЗРК NASAMS стоять на озброєнні Норвегії, Фінляндії, Іспанії, Нідерландів, Австралії та ще трьох країн світу.
Інші новини:
- Захистять Україну від російських ракет: ЗСУ вже освоюють Норвезькі NASAMS – Politico
- NASAMS допоможе Україні, але для "повітряного паркану" потрібні десятки одиниць ППО – Жданов
- Поставки ЗРК NASAMS в Україну готуються і приїдуть упродовж декількох місяців - Пентагон