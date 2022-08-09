Поставки ЗРК NASAMS в Україну готуються і приїдуть упродовж декількох місяців - Пентагон

Поставки NASAMS в Україну готуються / Фото twitter.com/ChrisO_wiki

Україна отримає зенітні ракетні комплекси малої та середньої дальності NASAMS упродовж декількох місяців. Про це заявив заступник міністра оборони з політичних питань Колін Кол.

Як зазначили у пресслужбі Пентагону, в новому пакеті допомоги немає NASAMS, але є ракети AMRAAM для NASAMS.

"Поставки NASAMS готуються. Ми думаємо, що вони прибудуть в Україну в наступні кілька місяців",— заявив Кол.

Зазначимо, США оголосили про плани щодо постачання NASAMS Україні в липні в рамках пакету допомоги. Планувалося, що Пентагон направить Києву два ЗРК.

Система ППО NASAMS - що про неї відомо

NASAMS об'єднує радари MPQ-64 Sentinel і ракети AMRAAM з норвезькою системою управління боєм під назвою Fire Distribution Center (FDC). Ефективна дальність стрільби становить близько 25 км на висоті від 300 м до 16 км, а заявлена імовірність попадання становить 85%.

Загальна вартість ракетної установки NASAMS становить близько 64 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося, що США передадуть Україні передові норвезькі установки протиракетної оборони середньої та великої дальності NASAMS. Українські військові вже навчаються роботі з цією сучасною системою. Передбачається, що такі системи ППО допоможуть захистити українські міста від ракетних ударів РФ.

В кінці липня в Пентагоні заявили, що вони "просуваються вперед" в питанні надання Україні систем протиповітряної оборони NASAMS. Однак точних термінів, коли можуть бути здійснені такі поставки, в американському оборонному відомстві не називали.

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