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NASAMS допоможе Україні, але для "повітряного паркану" потрібні десятки одиниць ППО – Жданов

3 липня 2022, 05:00

Росія завдає по Україні таку кількість ракетних ударів, з якими на 100% не впорається жодна ППО в світі, вважає Олег Жданов.

ППО Жданов NASAMS Залізний Купол
Україні потрібні десятки або сотні ППО, але у ситуації групового ракетного удару повністю не захистить навіть Залізний купол - Жданов / Колаж twitter.com/ChrisO_wiki, Reuters, Главред

Системи протиповітряної оборони, які повинна отримати Україна, допоможуть закрити небо, якщо їх нададуть в кількості десятків або сотень одиниць. Хоча б декілька десятків ППО допоможуть створити "повітряний паркан". У ситуації, коли Росія застосовує по українській території масу ракет, повністю не впорається жодна система в світі. Проти групового ракетного удару захисту немає. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

У ефірі Freedom у відповідь на питання про те, чи допоможуть Україні убезпечити небо системи ППО, він сказав, що суть полягає в кількості таких комплексів. Щоб закрити небо найбільшої європейської країни, потрібні декілька десятків, або навіть сотні подібних зенітно-ракетних комплексів. Час їх реакції дуже високий і дозволяє справлятися, у тому числі, і з надзвуковими ракетами.

читайте такожЗахистять Україну від російських ракет: ЗСУ вже освоюють норвезькі NASAMS – Politico"Допоможе, просто питання в їх кількості. У нас найбільша країна Європи, і нам потрібні не десятки, а сотні цих систем, щоб закрити міста. Але в принципі якщо хоча б декілька десятків буде поставлено, ми зможемо периметром кордонів нашої країни зробити такий своєрідний "повітряний паркан". Розставити їх, щоб вони хоча б проріджували ряди ракет за масового удару, а при одиночному — перехоплювали. У них достатня висота, 16 км, і дальність невисока, 40 км. Але час реакції системи наскільки висока, що вона може впоратися і з надзвуковими ракетами", - пояснив Жданов.

За словами експерта, в ситуації України, коли Росія завдає масованих ракетних ударів, повністю не зможе впоратися жодна система протиповітряної оборони, навіть найбільш досконала, така, як ізраїльський Залізний купол.

"З такими погрозами сьогодні в світі не впорається ніхто. Навіть "Залізний купол" при масованих атаках пропускав 10% ракет. Можливо, буде зброя майбутнього, яку ми зможемо розробити. У нас, до речі, прекрасна конструкторська школа радіоелектроніки і прекрасна база за системами наведення, той же КБ "Луч". І якщо ми собі розробимо супер-систему, це може нас врятувати. Але поки що в світі груповий удар відбити не може ніхто", - підкреслив Олег Жданов.

Дивіться відео ТСН - Зеленський подякував Байдену за готовність поставити Україні ППО

Постачання сучасних ППО Заходу Україні

Президент Володимир Зеленський 27 червня під час виступу на саміті Великої сімки висловив надію на завершення війни Росії проти України до зими поточного року. Він попросив світові держави поставити Києву засоби ППО.

Президент США Джо Байден 30 червня заявив, що Україні буде надана військова допомога на суму 800 мільйонів доларів. Крім артилерії, боєприпасів для РСЗВ HIMARS і додаткових одиниць HIMARS, Київ має отримати сучасні системи протиповітряної оборони.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив інформацію, згідно з якою Україні нададуть нову військову допомогу. Йдеться, серед іншого, про засоби протиповітряної оборони. Київ отримає дві такі системи.

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