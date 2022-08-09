Захист від російських ракет: у ЗСУ розповіли про нові далекобійні ЗРК NASAMS

Ракети AIM-120 AMRAAM-ER для NASAMS - американського виробництва.
Норвезькі зенітно-ракетні комплекси NASAMS поки знаходяться не в Україні, йде підготовка до їх передачі, повідомив спікер сил Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Як розповів він в ефірі національного телемарафону, ракети AIM-120 AMRAAM-ER для NASAMS - американського виробництва.
"Безумовно, нам будуть необхідні ці ракети, коли прийдуть ці системи. Поки що вони не у нас. Поки що йде підготовка до передачі. Відповідно, вже прийнято рішення урядом Норвегії. Очікуємо, мова йде про дві батареї", - сказав представник ЗСУ.
Як повідомлялося, в понеділок президент США Джозеф Байден санкціонував додатковий пакет допомоги на суму до $1 млрд для задоволення критично важливих потреб України в галузі безпеки і оборони. Серед іншого пакет включить в себе боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS.
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ЗРК NASAMS
Пересувний норвезький зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневруючими аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах, система ППО малого-середнього радіусу дії.
Склад
Основна тактична одиниця ЗРК NASAMS-батарея. До її складу входять три вогневих взводи. Складається з 12 ПУ по 6 ЗУР, 3 РЛС + оптоелектронний комплекс наведення NTAS.
Дальність ураження, в залежності від використаних ракет, може становити від 20 до 180 км (В км) ЗРК NASAMS-20 (ракетою AMRAAM ER-40)
Дальність ураження авіаційних версій ракет:
- AIM-120A/B: 55-75
- AIM-120C-5: 105
- AIM-120C-7: 120
- AIM-120D: 180
- Висота ураження: до 21 км.
- Імовірність ураження цілі однією ракетою: 0,85
- Швидкість ураження цілі максимальна, м / з: 1000.
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