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"Замки зірвані": сім’ю Решетніків нахабно обікрали

Христина Трохимчук
18 серпня 2026, 13:04
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Зіркова пара була неприємно здивована інцидентом у європейському аеропорту.
Сім'ю Решетнікових обікрали в аеропорту
Сім'ю Решетніків обікрали в аеропорту / колаж: Главред, фото: instagram.com, Христина Решетнік

Ви дізнаєтеся:

  • Що вкрали у Решетніків під час перельоту з Грузії
  • Як відреагував на пограбування сім'ї Григорій Решетнік

Дружина популярного українського телеведучого Григорія Решетніка, блогерка Христина Решетнік, розповіла в Instagram про неприємний інцидент, який стався з їхньою родиною під час поїздки. Після повернення додому з'ясувалося, що їхню валізу зламали й пограбували.

Сім'я летіла з Грузії до Варшави. Після прильоту до Польщі Христина довго чекала на багаж, а коли отримала його, одразу помітила сліди злому - усі замки та коди були зірвані, а речі всередині повністю перериті. З валізи зникли улюблені нові парфуми Григорія та нижня білизна Крістіни.

відео дня
Крістіну Решетник обікрали
Христину Решетнік обікрали / фото: instagram.com, Христина Решетнік

"Ми летіли з Грузії до Варшави. Після прильоту до Польщі довго чекали на валізу, і коли її отримали, я одразу помітила, що всі замки та коди зірвані, речі перевернуті, все висипано й розкидано. Зрештою зрозуміли, що у Гриші вкрали нові парфуми (його улюблені), а у мене - білизну (ось комусь знадобляться мої трусики, вибачаюся)… Ну, як то кажуть, на здоров'я - сподіваюся, комусь парфуми та білизна принесуть щастя", - з іронією прокоментувала блогерка.

Сам Григорій Решетнік показав миле фото дружини та дітей на галявині й закликав шанувальників бути обережнішими у подорожах. Він порадив не нехтувати пакуванням валіз і не класти цінні речі в багаж, який не перебуватиме з вами під час перельоту.

Що вкрали у Григорія Решетника
Що вкрали у Григорія Решетніка / фото: instagram.com, Григорій Решетнік

"Повернулися з Грузії, летіли через Польщу, і нас пограбували: розкрили валізу й усе перерили, тому будьте уважні, краще пакуйте речі ретельніше й нічого цінного у валізи не кладіть", - застеріг шоумен.

Григорій Решетнік
Григорій Решетник / інфографіка: Главред

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Про персону: Григорій Решетнік

Григорій Іванович Решетнік - український телеведучий, актор, режисер, диктор, шоумен, громадський діяч. Відомий ведучий шоу "Холостяк", "Холостячка" та "Неймовірна правда про зірок". Одружений з Христиною Решетник, має трьох синів, пише Вікіпедія.

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