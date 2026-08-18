"Замки зірвані": сім’ю Решетніків нахабно обікрали

Зіркова пара була неприємно здивована інцидентом у європейському аеропорту.

https://glavred.net/stars/zamki-sorvany-semyu-reshetnikov-naglo-obokrali-10789361.html Посилання скопійоване

Сім'ю Решетніків обікрали в аеропорту / колаж: Главред, фото: instagram.com, Христина Решетнік

Ви дізнаєтеся:

Що вкрали у Решетніків під час перельоту з Грузії

Як відреагував на пограбування сім'ї Григорій Решетнік

Дружина популярного українського телеведучого Григорія Решетніка, блогерка Христина Решетнік, розповіла в Instagram про неприємний інцидент, який стався з їхньою родиною під час поїздки. Після повернення додому з'ясувалося, що їхню валізу зламали й пограбували.

Сім'я летіла з Грузії до Варшави. Після прильоту до Польщі Христина довго чекала на багаж, а коли отримала його, одразу помітила сліди злому - усі замки та коди були зірвані, а речі всередині повністю перериті. З валізи зникли улюблені нові парфуми Григорія та нижня білизна Крістіни.

відео дня

Христину Решетнік обікрали / фото: instagram.com, Христина Решетнік

"Ми летіли з Грузії до Варшави. Після прильоту до Польщі довго чекали на валізу, і коли її отримали, я одразу помітила, що всі замки та коди зірвані, речі перевернуті, все висипано й розкидано. Зрештою зрозуміли, що у Гриші вкрали нові парфуми (його улюблені), а у мене - білизну (ось комусь знадобляться мої трусики, вибачаюся)… Ну, як то кажуть, на здоров'я - сподіваюся, комусь парфуми та білизна принесуть щастя", - з іронією прокоментувала блогерка.

Сам Григорій Решетнік показав миле фото дружини та дітей на галявині й закликав шанувальників бути обережнішими у подорожах. Він порадив не нехтувати пакуванням валіз і не класти цінні речі в багаж, який не перебуватиме з вами під час перельоту.

Що вкрали у Григорія Решетніка / фото: instagram.com, Григорій Решетнік

"Повернулися з Грузії, летіли через Польщу, і нас пограбували: розкрили валізу й усе перерили, тому будьте уважні, краще пакуйте речі ретельніше й нічого цінного у валізи не кладіть", - застеріг шоумен.

Григорій Решетник / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Тарас Тополя поділився подробицями батьківства в новому інтерв’ю. Лідер гурту "Антитіла" відверто розповів про дорослішання синів Романа та Марка, а також доньки Марії, зазначивши, як стрімко змінюються їхні характери та захоплення.

Також Володимир Кличко порушив мовчання після звістки про трагедію в родині. Український спортсмен відверто зізнався, що раптова смерть його колишньої нареченої Хайден Панеттьєрі стала найважчим ударом і болем для всіх близьких.

Читайте також:

Про персону: Григорій Решетнік Григорій Іванович Решетнік - український телеведучий, актор, режисер, диктор, шоумен, громадський діяч. Відомий ведучий шоу "Холостяк", "Холостячка" та "Неймовірна правда про зірок". Одружений з Христиною Решетник, має трьох синів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред