Енн Гетевей кумедно відреагувала на запитання шанувальника щодо статі її дитини

Голлівудська актриса Енн Хетевей - харизматична улюблениця публіки.

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Енн Гетевей кумедно відреагувала на незручне запитання / Колаж Главред, фото - скріншот

Коротко:

Як відреагувала актриса

Що вона сказала

Голлівудська актриса Енн Гетевей, яка готується стати матір'ю втретє, отримувала нагороду "Легенда Disney" на заході D23: The Ultimate Disney Fan Event.

Вагітна зірка фільму "Щоденники принцеси" опинилася в незручному становищі, коли фанат вигукнув запитання про те, чи чекає вона хлопчика чи дівчинку. Про це написало видання ENews.

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Так, під час церемонії фанат із залу вигукнув запитання про те, кого чекає артистка. "Хлопчик чи дівчинка", - вигукнули з залу.

Актриса, втім, швидко зорієнтувалася і публічно відповіла, що буквально через п’ять хвилин усі дізнаються.

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Про особу: Енн Гетевей Енн Гетевей - американська актриса та співачка. Лауреатка премій "Еммі", "Золотий глобус", Премії Гільдії кіноакторів США, BAFTA та "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі-мюзиклі "Знедолені". За даними Вікіпедії, Енн увійшла до списку Forbes Celebrity 100 у 2009 році.

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