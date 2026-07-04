Військовий втратив дружину та дочку внаслідок удару РФ по будинку в Сумах

Інша дочка потрапила в лікарню з пораненням.

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Ворожий удар забрав життя мами і доньки / Колаж: Главред, фото: pixabay, instagram.com/b.tania_ph/

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У Сумах внаслідок атаки загинула мама та дочка

Старша дочка загиблої потрапила з пораненнями в лікарню

У місті оголосили жалобу у зв'язку з трагічною загибеллю 4 людей

Ввечері 3 липня країна-агресорка Росія вдарила КАБом по багатоквартирному житловому будинку в центрі Сум. Внаслідок атаки загинули 4 людей, серед яких дитина.

Однією з жертв була місцева мешканка Наталія Овчарова. Про це в Instagram повідомила фотограф Таня Бондаренко. За її даними, внаслідок ворожого удару загинула Наталія та її молодша донька.

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"Старша донька Вероніка в лікарні з осколковим пораненням ніг. Тато військовий", - зазначила Бондаренко.

В.о. Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що у зв’язку з трагедією, що сталася внаслідок російського удару, 4 липня у Сумській міській територіальній громаді оголошено День жалоби.

"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Схиляємо голови у скорботі та вшановуємо пам’ять кожного, чиє життя обірвала російська агресія", - додав він.

Удари по Сумах і області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ввечері 3 липня росіяни застосували керовані авіабомби просто проти звичайних людей у центрі Сум. Внаслідок атаки є загиблі і постраждалі.

КАБ / Інфографіка: Главред

Раніше, 27 червня, російські окупанти також атакували Суми. Під ударом був спальний район міста. Внаслідок атаки були поранені троє чоловіків віком 63, 45 та 88 років, а також чотири жінки віком 54, 43, 37 та 48 років.

За день до цього, 26 червня, у Сумах армія РФ атакувала 9-поверховий житловий будинок. Ударний безпілотник влучив у дах багатоповерхівки. Рятувальники евакуювали близько 40 мешканців будинку.

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Про персону: Артем Кобзар Артем Миколайович Кобзар (нар. 6 серпня 1982,Суми,Україна) - український політик, виконувач обов'язків мера Сум. У 2009 році закінчив Сумський національний аграрний університет за спеціальністю "Облік і аудит", здобув кваліфікацію спеціаліста з обліку та аудиту. 13 жовтня 2023 року обраний на посаду секретаря Сумської міської ради, пише Вікіпедія.

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