Військовий втратив дружину та дочку внаслідок удару РФ по будинку в Сумах

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- У Сумах внаслідок атаки загинула мама та дочка
- Старша дочка загиблої потрапила з пораненнями в лікарню
- У місті оголосили жалобу у зв'язку з трагічною загибеллю 4 людей
Ввечері 3 липня країна-агресорка Росія вдарила КАБом по багатоквартирному житловому будинку в центрі Сум. Внаслідок атаки загинули 4 людей, серед яких дитина.
Однією з жертв була місцева мешканка Наталія Овчарова. Про це в Instagram повідомила фотограф Таня Бондаренко. За її даними, внаслідок ворожого удару загинула Наталія та її молодша донька.
"Старша донька Вероніка в лікарні з осколковим пораненням ніг. Тато військовий", - зазначила Бондаренко.
В.о. Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що у зв’язку з трагедією, що сталася внаслідок російського удару, 4 липня у Сумській міській територіальній громаді оголошено День жалоби.
"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Схиляємо голови у скорботі та вшановуємо пам’ять кожного, чиє життя обірвала російська агресія", - додав він.
Удари по Сумах і області - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що ввечері 3 липня росіяни застосували керовані авіабомби просто проти звичайних людей у центрі Сум. Внаслідок атаки є загиблі і постраждалі.
Раніше, 27 червня, російські окупанти також атакували Суми. Під ударом був спальний район міста. Внаслідок атаки були поранені троє чоловіків віком 63, 45 та 88 років, а також чотири жінки віком 54, 43, 37 та 48 років.
За день до цього, 26 червня, у Сумах армія РФ атакувала 9-поверховий житловий будинок. Ударний безпілотник влучив у дах багатоповерхівки. Рятувальники евакуювали близько 40 мешканців будинку.
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Про персону: Артем Кобзар
Артем Миколайович Кобзар (нар. 6 серпня 1982,Суми,Україна) - український політик, виконувач обов'язків мера Сум.
У 2009 році закінчив Сумський національний аграрний університет за спеціальністю "Облік і аудит", здобув кваліфікацію спеціаліста з обліку та аудиту. 13 жовтня 2023 року обраний на посаду секретаря Сумської міської ради, пише Вікіпедія.
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