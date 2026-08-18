Кремль боїться українських атак: в Москві скасували масштабний військовий захід

Російська влада відмовилася від фестивалю вперше з часів пандемії.

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В Москві скасували масштабний захід / Колаж: Главред, фото: скріншоти з YouTube

Коротко:

Військовий фестиваль у Москві скасували за три дні до старту

Захід перенесли на 2027 рік без конкретних дат

Офіційно влада не коментує причину скасування заходу

Влада Москви скасувала 18-й міжнародний військово-музичний фестиваль "Спаська вежа", який мав пройти на Червоній площі з 21 по 30 серпня. Про це пише The Moscow Times.

На офіційній сторінці заходу зазначили, що скасування пов'язане з "незалежними від організаторів причинами". Однак видання вважає, що справжня причина - побоювання щодо українських ударів по столиці країни-агресора Росії.

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Для російського керівництва "Спаська вежа" має виразне зовнішньополітичне значення - захід роками використовували як вітрину міжнародних контактів Москви.

"Один з найбільш успішних, вражаючих проектів у галузі міжнародного гуманітарного співробітництва", - так кремлівський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін характеризував захід.

Це масштабне шоу проводилося з участю фольклорних колективів, підрозділів почесної охорони глав держав, а також іноземних і російських військових оркестрів - зокрема колективів Міноборони РФ, Росгвардії, ФСБ та ФСО.

Коли в РФ прийняли рішення про скасування фестивалю

Рішення ухвалили після того, як столичний регіон пережив одну з найбільших за час війни серій атак безпілотників. За даними російської влади, минулої ночі в бік Москви прямували понад 600 дронів.

Зауважимо, що це вже не перший публічний захід у центрі Москви, який Кремль знімає з календаря. На початку червня вперше за 23 роки скасували гала-концерт до Дня Росії на Червоній площі, а парад 9 травня провели в обмеженому форматі - уперше майже за два десятиліття без важкої військової техніки.

Який ефект мають українські удари по території РФ

Главред писав, що за словами політолога та офіцера ЗСУ Михайла Басараба, видима частина ударів України у телеграм-каналах - лише короткий звіт, тоді як накопичувальний соціально-економічний ефект помітний передусім тим, хто перебуває безпосередньо в Росії.

За його спостереженнями, пересічні мешканці РФ дедалі більше втрачають віру у власну недоторканність і починають розуміти, що Кремль не в силі протидіяти Україні.

Удари України по Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 18 серпня в Москві та Московській області було оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників. Дрони атакували столицю РФ та Підмосков’я.

Раніше стало відомо, що українські Сили оборони в рамках ударної кампанії проти російської інфраструктури вразили та вивели з ладу сім із десяти найбільших логістичних об’єктів Wildberries у РФ.

Чому Wildberries став мішенню? / Інфографіка: Главред

Напередодні, у ніч на 13 серпня, українські дрони атакували Росію та об'єкти на тимчасово окупованих територіях. Зокрема потужні вибухи прогриміли у Башкортостані.

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Про джерело: The Moscow Times The Moscow Times - незалежне онлайн-видання англійською та російською мовами, штаб-квартира в Амстердамі, пише Вікіпедія. Виходило друкованою газетою в Росії з 1992 по 2017 рік. Розповсюджувалося безкоштовно у готелях, кав’ярнях, посольствах, авіалініях та за передплатою. Було популярне серед іноземців у Москві та англомовних росіян. Як розвивалося видання: У листопаді 2015 року змінило формат із щоденної на щотижневу (щочетверга) і збільшило обсяг до 24 сторінок.

У липні 2017 року повністю перейшло в онлайн.

У 2020 році запущено російськомовну редакцію.

У 2022 році редакція переїхала до Амстердама через репресивні медійні закони після вторгнення РФ в Україну.

У квітні 2022 року сайт російською мовою було заблоковано в Росії.

У 2023 році Мін’юст РФ вніс видання до переліку "іноземних агентів".

У липні 2024 року Генпрокуратура РФ визнала The Moscow Times "небажаною організацією". Серед журналістів, які починали там кар’єру, - Еллен Баррі, майбутня керівниця московського бюро The New York Times.

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