Представник США провів таємну зустріч в Росії щодо війни в Україні - ЗМІ

Офіційно Білий дім та сам чиновник утримуються від коментарів щодо візиту.

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У Росії, ймовірно, відбулися важливі переговори / Колаж: Главред, фото: whitehouse.gov, kremlin.ru

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Родні Мімс Кук-молодший міг провести зустріч з представниками Кремля

В США, ймовірно, сподівалися вивести питання щодо миру в Україні з глухого кута

Американський представник публічно не підтвердив участь у переговорах

Голова Комісії з образотворчих мистецтв США Родні Мімс Кук-молодший під час червневої поїздки до Санкт-Петербурга провів непублічні зустрічі з представниками Кремля.

Про це повідомляє видання Financial Times з посланням на джерела, які обізнані з ситуацією. При цьому ні Білий дім, ні сам Кук не підтверджували, що посадовець виконував конкретну дипломатичну місію.

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Співрозмовники ЗМІ заявили, що перед виїздом на Петербурзький міжнародний економічний форум Кук отримав дипломатичний паспорт, пройшов докладні брифінги та мав дипломатичну охорону.

Одне із джерел стверджує, що серед його візаві в країні-агресорі Росії був Антон Кобяков - старший помічник кремлівського диктатора і воєнного злочинця Володимира Путіна.

На що розраховував Вашингтон

За даними двох співрозмовників видання, в США сподівалися, що нетиповий посланець,на кшталт Кука, може зламати дипломатичний глухий кут довкола війни Росії проти України.

Як сам посадовець прокоментував поїздку

Публічно посадовець описував поїздку як культурну і говорив про власну симпатію до російського мистецтва.

Коментувати зустрічі з російськими чиновниками він відмовився, а також не став пояснювати, чи звертався до нього з таким проханням американський лідер Дональд Трамп, і не сказав, чи планує знову летіти до Росії найближчим часом.

"Є багато запитів. Ми зараз над цим працюємо", - відповів Кук на запитання журналістів.

Чому Кремль відмовляється від переговорів - думка аналітиків

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, кремлівські чиновники продовжують заявляти про небажання Росії брати участь у будь-яких змістовних мирних переговорах, які б відповідали їхнім вимогам щодо капітуляції України.

А все тому, що Кремль подвоює рішучу відмову від концепції переговорів, щоб об'єднати російську громадськість навколо провоєнної платформи напередодні виборів до Державної Думи 18-20 вересня 2026 року.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за даними ГУР, Росія не має наміру зупиняти війну в Україні до кінця 2026 року. На фронті відсутні будь-які індикатори готовності Москви до припинення вогню.

Раніше стало відомо, що поки Україна передає США нові пропозиції щодо ППО й пропонує Москві припинити атаки на цивільні об'єкти в Чорному морі, у Кремлі декларують готовність лише до американо-російських зустрічей та категорично відкидають ідею припинення вогню.

Напередодні Сергій Лавров заявив, що Кремль не планує припиняти бойові дії на поточній лінії фронту і російська сторона має намір діяти набагато жорсткіше, щоб знищити логістику та ресурси, що забезпечують українську армію.

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Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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