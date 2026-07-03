"Чорнобаївська" горить: РФ знищила одну з найбільших птахофабрик Європи

Російські безпілотники завдали удару по найбільшій в Україні птахофабриці у Херсонській області.

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Росія знищила одну з найбільших птахофабрик Європи / колаж: Главред, фото: скріншот

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Ворог завдав ударів КАБами по підприємству в Чорнобаївці

Попередньо збитки оцінюються в сотні мільйонів доларів

Окупанти знищили одну з найбільших птахофабрик Європи. У результаті удару російськими КАБами по птахофабриці "Чорнобаївська" (Херсонська область) виникла масштабна пожежа. Про це повідомила пресслужба групи компаній "Укрлендфармінг", до якої входить підприємство.

"Російські окупаційні війська вчинили черговий акт терору проти цивільної та продовольчої інфраструктури України. Ворог завдав удару кількома керованими авіаційними бомбами (КАБ) по території птахофабрики "Чорнобаївська" (Херсонська область)", - йдеться в заяві. відео дня

Вогонь і вибухи зруйнували значну частину виробничого комплексу. На місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки та фіксація масштабів руйнувань.

Попередньо збитки оцінюються в сотні мільйонів доларів.

Птахофабрика "Чорнобаївська" – один із найсучасніших і найбільших об’єктів птахівництва не тільки в Україні, а й у Європі, зазначили в "Укрлендфармінгу". Підприємство вже не раз ставало мішенню для російських окупантів.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну під час окупації Херсонської області птахофабрика була повністю знеструмлена та заблокована окупантами. Через неможливість підвезення кормів та обслуговування загинуло 4,7 млн курей.

Під час окупації російські військові повністю розграбували підприємство, вивезли обладнання, автотехніку та зруйнували інфраструктуру. Після деокупації група компаній "Укрлендфармінг" відновила роботу комплексу.

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Інфографіка: Главред

Чому Росія посилила удари по Україні - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов пояснив в інтерв’ю "Главреду", що зростання інтенсивності атак може бути пов’язане зі складною ситуацією всередині Росії. За його оцінкою, у РФ посилюються ознаки паніки та прагнення відновити військову перевагу, зокрема у сфері безпілотних систем.

"Удари РФ стали більш масованими та розтягнутими в часі знову ж таки через безвихідність. Подивіться на склад удару: на Київ летіло все, що тільки можна, це називається "я його зліпила з того, що було", - зазначив він.

Жданов додав, що РФ змушена використовувати все, що є в наявності, поєднуючи різні типи ракет і дронів, що створює складнощі в координації атак через різну швидкість, системи наведення та час підльоту.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 3 липня російська окупаційна армія запустила ракети по Кривому Рогу. У місті пошкоджено житлові будинки. Відомо про сімох постраждалих, троє з них перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.

У Києві після масованої атаки 2 липня 131 об’єкт повністю або частково зруйновано. Вже відомо про 30 загиблих. Понад сто осіб звернулися за медичною допомогою через поранення або за іншою допомогою.

Крім того, Росія після масованої атаки на Київ поширила заяви про нібито удар українського безпілотника по пасажирському автобусу в Брянській області. У Генеральному штабі ЗСУ назвали ці повідомлення спланованою інформаційною провокацією, покликаною відвернути увагу від російського удару по українській столиці.

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