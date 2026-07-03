Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Чорнобаївська" горить: РФ знищила одну з найбільших птахофабрик Європи

Віталій Кірсанов
3 липня 2026, 22:07
google news Підпишіться
на нас в Google
Російські безпілотники завдали удару по найбільшій в Україні птахофабриці у Херсонській області.
Росія знищила одну з найбільших птахофабрик Європи
Росія знищила одну з найбільших птахофабрик Європи / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Ворог завдав ударів КАБами по підприємству в Чорнобаївці
  • Попередньо збитки оцінюються в сотні мільйонів доларів

Окупанти знищили одну з найбільших птахофабрик Європи. У результаті удару російськими КАБами по птахофабриці "Чорнобаївська" (Херсонська область) виникла масштабна пожежа. Про це повідомила пресслужба групи компаній "Укрлендфармінг", до якої входить підприємство.

"Російські окупаційні війська вчинили черговий акт терору проти цивільної та продовольчої інфраструктури України. Ворог завдав удару кількома керованими авіаційними бомбами (КАБ) по території птахофабрики "Чорнобаївська" (Херсонська область)", - йдеться в заяві.

відео дня

Вогонь і вибухи зруйнували значну частину виробничого комплексу. На місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки та фіксація масштабів руйнувань.

Попередньо збитки оцінюються в сотні мільйонів доларів.

Птахофабрика "Чорнобаївська" – один із найсучасніших і найбільших об’єктів птахівництва не тільки в Україні, а й у Європі, зазначили в "Укрлендфармінгу". Підприємство вже не раз ставало мішенню для російських окупантів.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну під час окупації Херсонської області птахофабрика була повністю знеструмлена та заблокована окупантами. Через неможливість підвезення кормів та обслуговування загинуло 4,7 млн курей.

Під час окупації російські військові повністю розграбували підприємство, вивезли обладнання, автотехніку та зруйнували інфраструктуру. Після деокупації група компаній "Укрлендфармінг" відновила роботу комплексу.

Дивіться відео

Інфографіка: Главред

Чому Росія посилила удари по Україні - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов пояснив в інтерв’ю "Главреду", що зростання інтенсивності атак може бути пов’язане зі складною ситуацією всередині Росії. За його оцінкою, у РФ посилюються ознаки паніки та прагнення відновити військову перевагу, зокрема у сфері безпілотних систем.

"Удари РФ стали більш масованими та розтягнутими в часі знову ж таки через безвихідність. Подивіться на склад удару: на Київ летіло все, що тільки можна, це називається "я його зліпила з того, що було", - зазначив він.

Жданов додав, що РФ змушена використовувати все, що є в наявності, поєднуючи різні типи ракет і дронів, що створює складнощі в координації атак через різну швидкість, системи наведення та час підльоту.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 3 липня російська окупаційна армія запустила ракети по Кривому Рогу. У місті пошкоджено житлові будинки. Відомо про сімох постраждалих, троє з них перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.

У Києві після масованої атаки 2 липня 131 об’єкт повністю або частково зруйновано. Вже відомо про 30 загиблих. Понад сто осіб звернулися за медичною допомогою через поранення або за іншою допомогою.

Крім того, Росія після масованої атаки на Київ поширила заяви про нібито удар українського безпілотника по пасажирському автобусу в Брянській області. У Генеральному штабі ЗСУ назвали ці повідомлення спланованою інформаційною провокацією, покликаною відвернути увагу від російського удару по українській столиці.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні птахофабрика Херсонська область
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Окупанти вдарили по Сумах КАБами та дронами: є загиблі та поранені

Окупанти вдарили по Сумах КАБами та дронами: є загиблі та поранені

23:19Україна
РФ хоче просунутися до Слов'янська: ворог активізував штурми на південь від Лиману

РФ хоче просунутися до Слов'янська: ворог активізував штурми на південь від Лиману

22:45Війна
"Чорнобаївська" горить: РФ знищила одну з найбільших птахофабрик Європи

"Чорнобаївська" горить: РФ знищила одну з найбільших птахофабрик Європи

22:07Україна
Реклама

Популярне

Більше
Де в Україні похований давньогрецький герой Ахіллес: знають одиниці

Де в Україні похований давньогрецький герой Ахіллес: знають одиниці

Землю накрила магнітна буря червоного рівня: скільки триватиме шторм

Землю накрила магнітна буря червоного рівня: скільки триватиме шторм

"Заклятий друг" за гороскопом: знаки, які одночасно і люблять, і ненавидять одне одного

"Заклятий друг" за гороскопом: знаки, які одночасно і люблять, і ненавидять одне одного

Китайський гороскоп на завтра, 4 липня: Коням — розуміння, Свиням — сила

Китайський гороскоп на завтра, 4 липня: Коням — розуміння, Свиням — сила

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дами з собачкою за 51 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дами з собачкою за 51 с

Останні новини

23:19

Окупанти вдарили по Сумах КАБами та дронами: є загиблі та поранені

22:45

РФ хоче просунутися до Слов'янська: ворог активізував штурми на південь від Лиману

22:07

"Чорнобаївська" горить: РФ знищила одну з найбільших птахофабрик Європи

21:35

Казати "велике дякую" - груба помилка: як правильно дякувати українською

21:33

Замах на Єрмолаєва: Україна ініціює створення міжнародної слідчої групи

Хто буде героєм, вирішуватимуть лише українці: В’ятрович - про Бандеру та Український національний пантеонХто буде героєм, вирішуватимуть лише українці: В’ятрович - про Бандеру та Український національний пантеон
20:47

Терехов: Доступне житло має бути частиною державної політики повернення людей

20:33

Українські АЗС у прицілі ворога: які заправки планує атакувати супротивник

19:45

М’ясники розкрили, яке мʼясо не варто купувати в супермаркеті: знають далеко не всі

19:10

Трамп відступив: Невзлін про те, чому Іран диктує нові правила гриПогляд

Реклама
19:07

Україна в майбутньому здатна виробляти більше зброї, ніж РФ - Зеленський

18:27

"Потрібна муштра": Злата Огнєвіч здивувала своїми щомісячними витратами

18:25

Цибуля пролежить до весни: коли і як збирати урожай цибулі в 2026 році

18:07

РФ атакувала підприємство у великому обласному центрі: є загиблий і пораненіВідео

18:06

"Розбило мені серце": LELEKA публічно присоромила фіналіста Євробачення 2026Відео

17:47

Рада громадського контролю НАБУ – "місце для заробітку", – ветеран озвучив нові звинувачення після скандалу з виборами до РГК

17:42

З геями у США: актор Панін докладно викрив Кіркорова

17:32

Річ з ванної кімнати зробить помідори соковитішими - що покласти під кущіВідео

17:25

"Варшава більше не може": Туск висловився щодо відносин між Польщею та Україною

17:09

Розкішний особняк із фільмів покинули: всередині знайшли таємні кімнати

17:03

Зʼїдає зріст і силует: як підібрати взуття під спідницю і не зіпсувати фігуруВідео

Реклама
16:52

Виростуть солодкими, як мед: чим підживити кавуни в липні

16:39

"Це знущання": лідер гурту ТіК розкритикував НМТ, на якому його доньці стало зле

16:38

Чоловік побачив майбутнє під час коми: незабаром усе почало збуватися

16:27

Польща утилізує МіГ-29, які обіцяла Україні: наскільки критично це для ЗСУ

16:17

Українці змушені залишити домівки: в одній з областей розширили зону евакуації

16:05

"Беспілотником": на пропагандистку Симоньян тричі вчинили замах

15:55

Долар різко обвалився, євро просів: новий курс валют на 6 липня

15:44

Більшість робить помилку: 4 продукти, які корисніше купувати тільки замороженими

15:31

Для чого досвідчені господині надягають пакет на кухонний кран: несподіваний лайфхак

15:26

Чому не можна приймати важливі рішення вранці 4 липня: яке церковне свято

15:21

Не імперська велич, а згарище: як раніше називалася Красна площаВідео

15:19

Кісточки будуть вилітати самі: як швидко очистити гору вишень чи черешень

15:14

Найбільш кармічний Меркурій: п’ять правил, які допоможуть уникнути помилок

15:07

FDA визнало науково обґрунтованою заяву про нижчий ризик нікотинових паучів ZYN

15:01

Одна з країн ЄС готує механізм повернення чоловіків в Україну - що відомо

14:57

В кількох областях України застосували аварійні відключення: де немає світла

14:55

Варена кукурудза вийде в рази смачнішою: що потрібно додати під час варіння

14:42

Магніти для чужих бід: які речі з секонд-хенду точно не варто купувати

14:33

Підземні міста замість будинків: майбутнє людства незабаром зміниться

14:12

Кум Каменських жорстко пройшовся по Потапу: "Виникають серйозні питання"

Реклама
14:04

Як урятувати врожай від птахів: бюджетні методи, які справді працюютьВідео

13:53

Україну накрив потужний атмосферний фронт: синоптик назвала дати непогоди

13:50

Чому в радянських квартирах клеїли газети під шпалери: справжня причина здивує

13:33

Зелений щит проти тарганів: 6 кімнатних рослин, які проженуть шкідників без хімії

13:29

СБУ перетворила на попіл винищувачі РФ у Криму: скільки літаків знищено

13:29

Дочка Лорак виїхала з Росії: хто її забрав

13:21

Експрокурор САП: викритий на переправленні ухилянтів детектив НАБУ був одним із "старожилів" Бюро

13:17

Не з екрана, а наживо: 18 липня в Одесі покажуть циркове шоу "Мавка"

13:09

"Син військового": наречений Нікітюк показав сина, обличчя якого ховали рік

13:03

Прихована мета удару по Києву: які сценарії розглядає РФ і чого чекати даліФото

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини Полтави
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти