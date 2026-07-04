Загинули люди, серед постраждалих діти: РФ атакувала великі міста України

Ворог кілька разів протягом ночі завдавав ударів по Україні.

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Серед постраждалих цієї ночі багато дітей / Колаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA, t.me/ivan_fedorov_zp

Коротко:

РФ вдарила по багатоповерхівці у Сумах

У Запоріжжі внаслідок атаки РФ постраждали діти

На Одещині від російської ракети постраждала цивільна інфраструктура

З вечора 3 липня країна-агресорка Росія атакувала Україну дронами, ракетами та КАБами. Внаслідок ударів по декількох областях є загиблі, поранені, а також руйнування.

Удар по Сумах

У Сумах триває ліквідація наслідків російського авіаудару. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, росіяни застосували керовані авіабомби просто проти звичайних людей у центрі міста.

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"Під завалами багатоповерхівки ще можуть бути люди. На жаль, станом на зараз відомо про чотирьох загиблих, серед них – дитина. Мої співчуття рідним і близьким. Ще 27 людей зазнали поранень, з яких шестеро – діти. У багатьох – важкі поранення", - додав він.

В.о. Сумського міського голови Артем Кобзар також повідомив, що ворог не припинив бити по місту і вночі. Близько 00:10 було зафіксовано влучання по нежитловому приміщенню у Ковпаківському районі Сум. Загиблих та постраждалих внаслідок цієї атаки немає, але виникла пожежа.

Удар по Запоріжжю

Близько 23:00 росіяни завдали ударів по Запоріжжю, влучивши по житловій забудові. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Внаслідок атаки поранення отримали 8 людей, серед них двоє дітей.

"15-річний хлопчик та 16-річна дівчина дістали поранень. Постраждали ще дві жінки та чотири чоловіка віком від 20 до 66 років. Кожному надали медичну допомогу", - додав він.

Удар по Одещині

Цієї ночі ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одещини. Як повідомив очільник ОВА Олег Кіпер, внаслідок атаки виникла пожежа складської будівлі з продуктами харчування.

Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Двоє людей постраждало, їм надається необхідна допомога. Також пошкоджено розташовані поруч складські будівлі. Рятувальники швидко загасили пожежі, а правоохоронні органи фіксують черговий воєнний злочин РФ проти цивільного населення.

Наслідки удару по Одещині / фото: t.me/odeskaODA

Чому РФ скоротила кількість ударів по Україні - думка аналітиків

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, у червні 2026 року Росія помітно зменшила частоту масштабних ракетно-дронових ударів по Україні. Протягом попередніх місяців російські війська демонстрували здатність регулярно завдавати ударів із застосуванням сотень безпілотників і ракет. Але в перший місяць літа кількість таких атак різко скоротилася.

Аналітики наголошують, що однозначного пояснення такому скороченню атак наразі немає. На їхню думку, однією з можливих причин є накопичення Росією запасів безпілотників для ще інтенсивніших атак у майбутньому.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 2 липня Росія здійснили черговий масований обстріл столиці, який військові аналітики вже назвали одним із найскладніших з точки зору повітряної тактики від початку повномасштабного вторгнення.

Раніше повідомлялося, що в результаті російської атаки на столицю в ніч на 2 липня у Київському зоопарку постраждали тварини та зазнала пошкоджень інфраструктура.

2 липня російська окупаційна армія також масовано атакувала Київську область. Під удар потрапили шість районів області. Було пошкоджено 17 об’єктів, серед яких дев’ять приватних будинків, гуртожиток та чотири транспортні засоби.

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Про персону: Артем Кобзар Артем Миколайович Кобзар (нар. 6 серпня 1982,Суми,Україна) - український політик, виконувач обов'язків мера Сум. У 2009 році закінчив Сумський національний аграрний університет за спеціальністю "Облік і аудит", здобув кваліфікацію спеціаліста з обліку та аудиту. 13 жовтня 2023 року обраний на посаду секретаря Сумської міської ради, пише Вікіпедія.

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