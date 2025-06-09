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У Рівному прогриміли вибухи на тлі ракетної атаки РФ: що відомо

Анна Ярославська
9 червня 2025, 06:54
1497
Ракетна атака тривала 45 хвилин. Атака БпЛА триває понад 10 годин.
Повітряна тривога, укриття, ракетний удар
РФ завдала по Україні ракетно-дронового удару / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • РФ атакувала Україну дронами та ракетами
  • Більшу частину ракет РФ запустила в Рівненську область
  • Під ударом були Дубно та Київ

У ніч на 9 червня в Україні оголошували повітряну тривогу через російську ракетно-дронову атаку. Окупанти піднімали в небо стратегічну авіацію, також для удару вони використовували дрони.

Як повідомляє моніторинговий канал monitor, ворог застосував проти України:

відео дня
  • крилаті ракети Х-101/55, запущені бортами Ту-95мс із району Саратовської області РФ;
  • крилаті протикорабельні ракети Х-22 з 4-х бортів Ту-22м3 з акваторії Чорного моря РФ;
  • балістичні ракети 9м723 ОТРК "Іскандер-М"/KN-23, запущені з Брянської та Курської областей РФ;
  • аеробалістичні надзвукові ракети Х-47м2 комплексу "Кинджал";
  • БпЛА типів "Шахед-Герань", "Гербера" та імітаційного призначення.

Під ударом перебували Дубно, Київ. Переважна більшість засобів повітряного нападу була спрямована на Дубно Рівненської області.

Ракетна атака тривала 45 хвилин - з 04:00 до 04:45. Атака БпЛА триває понад 10 годин - з 19:48 минулої доби.

Атака на Рівненську область

Уранці в понеділок у Рівному пролунали вибухи під час ракетної атаки по території України.

Як повідомив голова ОВА Олександр Коваль, Рівненська область пережила важку ніч через потужний повітряний удар РФ.

За попередньою інформацією, одна людина поранена.

Більше інформації про наслідки нічної атаки Коваль пообіцяв повідомити згодом.

"Величезна подяка за професіоналізм нашим силам ППО, які знищили велику кількість ворожих цілей. На місці працюють представники сил оборони та інших служб", - ідеться в повідомленні.

Мер Рівного Олександр Третяк повідомив, що минулої ночі Рівненщина пережила наймасштабнішу атаку з початку війни.

"Сьогодні наша область пережила одну з найжорсткіших ночей: десятки "шахедів" і ракети атакували наш регіон. Спасибі героям із ППО та мобільним вогневим групам - ви тримали небо, коли земля здригалася", - написав він.

За його словами, місто Дубно прийняло на себе левову частку ворожого удару.

У Рівному прогриміли вибухи на тлі ракетної атаки РФ: що відомо
Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Вибухи в Києві

Минулої ночі в Києві було чути вибухи. У військовій адміністрації попереджали про ворожі дрони на підступах до столиці та про загрозу застосування аеробалістичної ракети "Кинджал".

Як повідомили в КМВА, внаслідок російської атаки пошкоджено офісну будівлю в Дарницькому районі. На місці працюють служби. Ступінь пошкоджень уточнюється.

Відбій повітряної тривоги було оголошено о 05:15.

Польща підіймала у небо авіацію

Оперативне командування польських збройних сил повідомило, що Росія завдала авіаударів по заходу України, неподалік кордону з Польщею.

У зв'язку з цим Польща підіймала в небо військові літаки для забезпечення безпеки в регіонах, що межують із зонами ризику.

Ракетно-дроновий удар РФ по Україні 6 червня

Як писав Главред, у ніч на 6 червня країна-агресор Росія атакувала Україну дронами і ракетами. Під удар РФ потрапили 10 регіонів країни. Ракетна атака тривала 1 годину 30 хвилин - з 03:10 до 04:40.

У столиці України пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також колії метрополітену. Є жертви і десятки постраждалих. Детальніше читайте в матеріалі: Ракетно-дронова атака РФ на Київ: пошкоджено інфраструктуру, 4 жертви, 20 поранених.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що в Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинули троє рятувальників ДСНС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Ще 9 надзвичайників отримали поранення.

Під час атаки по Луцьку ворог застосував 15 БПЛА та 6 ракет. Пошкоджено покрівлю одного з багатоквартирних будинків, багато вибитих вікон у багатоквартирних будинках, пошкоджено комерційні об'єкти та приватні автомобілі. У Тернополі внаслідок атаки є влучання в промислові об'єкти та об'єкти інфраструктури.

У Повітряних Силах повідомили, що над Україною цієї ночі було збито 406 цілей, а саме: 199 безпілотників, 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, 30 крилатих ракет Х-101 і 2 крилаті ракети Іскандер-К. Загалом, Росія запустила 452 повітряні цілі.

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