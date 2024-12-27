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"Патологічний брехун": у МЗС відповіли Лаврову щодо "діалогу без України"

Олексій Тесля
27 грудня 2024, 17:21
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Немає підстав довіряти черговій російській брехні, наголосив Георгій Тихий.
'Патологічний брехун': у МЗС відповіли Лаврову щодо 'діалогу без України'
В Україні відповіли на заяви Сергія Лаврова / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

Головне:

  • Немає підстав довіряти черговій російській брехні
  • РФ хоче посіяти розбрат між Україною та Францією

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий прокоментував заяви глави російського МЗС Сергія Лаврова про те, що Франція нібито пропонувала діалог без України.

Немає підстав довіряти черговій російській брехні, але є підстави довіряти партнерам, наголосив представник МЗС під час брифінгу, який транслювався у Facebook українського зовнішньополітичного відомства.

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"Мета цих коментарів зрозуміла - посіяти розбрат між Україною і Францією, між Україною і союзниками. Це загальна стратегія Росії, якої вона дотримується. Але автор цих коментарів - не тільки військовий злочинець, а й патологічний брехун. Ця людина заявляла, що бомбардування пологового будинку в Маріуполі та звірства в Бучі - це постановки. Мені здається, після цих його слів довіряти йому - це не поважати себе", - сказав Тихий.

Що відомо про заяву Лаврова

Раніше Лавров заявив, що Франція нібито неодноразово зверталася до країни-агресора РФ через так звані "закриті канали". За його словами, Париж пропонував налагодити переговори без участі України.

Лавров заявив, що Росія не проти контактів, але дорікнув, що "Франція виступає головним ініціатором направлення так званих миротворчих військ в Україну".

Мирні переговори з РФ - останні новини за темою

Раніше Лавров заявив, що РФ нібито "не йде" від переговорів з Україною. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зробив кілька заяв про мирні переговори з Україною. Країна-агресор Росія нібито бажає миру, але на своїх умовах, від переговорів "не йде".

Як раніше повідомляв Главред, РФ відкидає перегляд умов для переговорів з Україною. Агресорка Росія продовжує наполягати на тому, що переговори з Україною мають базуватися винятково на вимогах, висунутих Москвою під час переговорів у Стамбулі 2022 року.

Нагадаємо, представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що країна-агресор РФ хотіла б залучити Білорусь до можливих переговорів навколо України.

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Хто такий Георгій Тихий?

Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

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