РФ відкидає перегляд умов для переговорів з Україною: в ISW розкрили вимоги Путіна

Ключові тези ISW:
- РФ хоче провести переговори лише на своїх умовах
- Які умови були висунуті під час переговорів у Стамбулі
Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що країна-агресорка Росія продовжує наполягати на тому, що переговори з Україною мають базуватися винятково на вимогах, висунутих Москвою під час переговорів у Стамбулі у 2022 році. Агресор відмовляється від будь-яких компромісів.
Зокрема, аналітики ISW зазначають, що високопоставлений російський чиновник повторив умови російського диктатора Володимира Путіна. Йдеться про спікера Ради Федерації РФ Валентину Матвієнко.
У вівторок 24 грудня вона заявила, що Росія відкрита до компромісів у переговорах з Україною, але суворо дотримуватиметься умов, які вона виклала під час переговорів у Стамбулі в березні 2022 року. Матвієнко додала, що РФ не відступить від цих умов "ні на йоту".
Умови, висунуті під час переговорів у Стамбулі, свідчили, що:
- Україна буде постійно нейтральною державою, яка не зможе вступити в НАТО;
- на українську армію накладаються обмеження, аналогічні тим, які були накладені Версальським договором на Німеччину після Першої світової війни. Чисельність ЗСУ обмежується до 85 тисяч солдатів.
Вимоги Росії в Стамбулі в основному являли собою більш докладні версії вимог, які Путін висував за кілька місяців до початку широкомасштабного вторгнення у 2022 році, включно з "демілітаризацією" і нейтралітетом України.
Аналітики підкреслили, що Матвієнко повторює вимогу Путіна, яку він висловив на "Прямій лінії" 19 грудня. Інші високопоставлені чиновники, ймовірно, виступлять найближчими тижнями з аналогічними заявами для внутрішньої та іноземної аудиторій.
У ISW продовжують вважати, що активізація риторики російських чиновників, які виголошують умови Путіна, відображають упевненість російського диктатора в тому, що він зможе перемогти Україну у військовому відношенні. Це відбувається попри колосальні втрати, яких Україна завдала російським військам.
Переговори з Росією - що відомо
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У Білому домі зробили гучну заяву про мирні переговори України та РФ. Україна повинна мати можливість підійти до мирних переговорів із Росією з позиції сили, переконаний Джо Байдена Майкл Карпентер. У Білому домі прокоментували перспективи початку мирних переговорів України.
Стало відомо про таємні переговори Києва та Москви. За даними видання агентства Reuters відомо, що Київ і Москва провели переговори за посередництва Азербайджану щодо продовження транзиту російського газу через територію України.
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