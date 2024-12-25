РФ відкидає перегляд умов для переговорів з Україною: в ISW розкрили вимоги Путіна

Країна-агресорка відмовляється від будь-яких компромісів.

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РФ відкидає перегляд умов для переговорів / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Ключові тези ISW:

РФ хоче провести переговори лише на своїх умовах

Які умови були висунуті під час переговорів у Стамбулі

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що країна-агресорка Росія продовжує наполягати на тому, що переговори з Україною мають базуватися винятково на вимогах, висунутих Москвою під час переговорів у Стамбулі у 2022 році. Агресор відмовляється від будь-яких компромісів.

Зокрема, аналітики ISW зазначають, що високопоставлений російський чиновник повторив умови російського диктатора Володимира Путіна. Йдеться про спікера Ради Федерації РФ Валентину Матвієнко.

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У вівторок 24 грудня вона заявила, що Росія відкрита до компромісів у переговорах з Україною, але суворо дотримуватиметься умов, які вона виклала під час переговорів у Стамбулі в березні 2022 року. Матвієнко додала, що РФ не відступить від цих умов "ні на йоту".

Умови, висунуті під час переговорів у Стамбулі, свідчили, що:

Україна буде постійно нейтральною державою, яка не зможе вступити в НАТО;

на українську армію накладаються обмеження, аналогічні тим, які були накладені Версальським договором на Німеччину після Першої світової війни. Чисельність ЗСУ обмежується до 85 тисяч солдатів.

Вимоги Росії в Стамбулі в основному являли собою більш докладні версії вимог, які Путін висував за кілька місяців до початку широкомасштабного вторгнення у 2022 році, включно з "демілітаризацією" і нейтралітетом України.

Аналітики підкреслили, що Матвієнко повторює вимогу Путіна, яку він висловив на "Прямій лінії" 19 грудня. Інші високопоставлені чиновники, ймовірно, виступлять найближчими тижнями з аналогічними заявами для внутрішньої та іноземної аудиторій.

У ISW продовжують вважати, що активізація риторики російських чиновників, які виголошують умови Путіна, відображають упевненість російського диктатора в тому, що він зможе перемогти Україну у військовому відношенні. Це відбувається попри колосальні втрати, яких Україна завдала російським військам.

Переговори з Росією - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у Зеленського розкрили перспективи можливих перемовин із Росією. Михайло Подоляк повідомив, що Путін перебуває в ірраціональному розумінні реальності та буде стверджувати що завгодно, аби не зазнати поразки у війні проти України.

У Білому домі зробили гучну заяву про мирні переговори України та РФ. Україна повинна мати можливість підійти до мирних переговорів із Росією з позиції сили, переконаний Джо Байдена Майкл Карпентер. У Білому домі прокоментували перспективи початку мирних переговорів України.

Стало відомо про таємні переговори Києва та Москви. За даними видання агентства Reuters відомо, що Київ і Москва провели переговори за посередництва Азербайджану щодо продовження транзиту російського газу через територію України.

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