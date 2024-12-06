Блінкен і Лавров публічно посперечалися через Україну: у чому причина перепалки

Держсекретар США заявив про "імперський проект Путіна стерти Україну з карти".

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Ентоні Блінкен і Сергій Лавров влаштували перепалку / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Лавров звинуватив Захід у спробі реінкарнації холодної війни

Блінкен заявив про "цунамі дезінформації" з боку РФ

Держсекретар США Ентоні Блінкен і глава МЗС країни-агресора РФ Сергій Лавров посперечалися через Україну на зустрічі Ради міністрів ОБСЄ.

Під час свого виступу Лавров звинуватив Захід в ескалації та провокуванні прямого конфлікту з Росією, передає AP.

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"Після афганської ганьби виникла потреба в новому спільному ворогові. Результатом є реінкарнація холодної війни, але тепер з набагато більшим ризиком її ескалації в гарячу фазу", - заявив Лавров і залишив зал.

Своєю чергою, Блінкен заявив, що саме Росія здійснила ескалацію, розгорнувши в Європі війська Північної Кореї, атакувавши Україну балістичною ракетою середньої дальності та завдаючи ударів по її енергетиці. Крім того, Москва знизила поріг застосування ядерної зброї.

"Пан Лавров говорив про суверенне право кожної країни-члена робити свій власний вибір. Це саме те, про що йдеться: суверенне право України та українського народу робити свій власний вибір щодо майбутнього, а не дозволяти, щоб цей вибір робили в Москві та під її керівництвом", - заявив Блінкен.

Блінкен акцентував, що Лавров "уміло топить слухачів у цунамі дезінформації", і заявив про "імперський проект" російського диктатора Володимира Путіна.

"Він (Лавров - ред.) говорить про неподільність безпеки. Це правильно, але це не може бути гра тільки в одні ворота, це добре для Росії, але не для України. Але давайте не будемо обманювати себе і не дозволимо ні йому, ні комусь іншому обдурити нас. Це не про безпеку Росії та ніколи не було. Це про імперський проєкт пана Путіна стерти Україну з карти", - зазначив Блінкен.

Інтерв'ю Лаврова Такеру Карлсону - останні новини

Глава МЗС Росії Сергій Лавров дав інтерв'ю скандально відомому американському журналісту Такеру Карлсону.

Серед іншого Лавров назвав умови для перемир'я з Україною. За його словами, Кремль готовий вести переговори на основі Стамбульських угод.

Також російський чиновник висунув низку вимог:

жодного вступу України до НАТО, жодних західних військових баз в Україні;

врахувати всі реалії на землі і факт входження до складу РФ чотирьох нових регіонів;

всі реалії на землі і факт входження до складу РФ чотирьох нових регіонів; публічне скасування Зеленським указу про заборону переговорів із Путіним;

Україна повинна "відмовитися від русофобської та антиросійської політики. Неприпустимі закони, що забороняють російську мову, російську культуру, російські ЗМІ, УПЦ";

Неприпустимі закони, що забороняють російську мову, російську культуру, російські ЗМІ, УПЦ"; РФ готова бути серед країн, які нададуть Україні гарантії безпеки.

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Хто такий Ентоні Блінкен? Ентоні Блінкен - державний секретар США з 26 січня 2021. Заступник радника з національної безпеки президента США Барака Обами з 2009 до 2013. Під час президенства Обами, допомагав США з політикою в Афганістані, Пакистані та ядерною програму в Ірані, пише Вікіпедія.

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