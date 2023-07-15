Партизани України атакували війська РФ на Херсонщині: деталі операції

Партизани продовжать знищувати ворожі сили країни-агресора Російської Федерації в Україні, доки окупанти продовжуватимуть війну, сказали в русі Атеш.

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Рух АТЕШ провів одну найуспішніших своїх операцій - партизани / Колаж: Главред, фото: Атеш

Українські партизани в селі окупованої частини Херсонської області підірвали на стоянці два вантажних автомобілі окупантів Росії. Ліквідовано 6 ворожих солдатів. Про це заявили партизанському русі Атеш.

Як повідомили в Атеш, операцію провели у п'ятницю, 14 липня. Російські загарбники облаштували стоянку вантажівок на непрацюючій автозаправці Укрнафти на вулиці Леніна, 34.

Внаслідок вибуху було пошкоджено 2 вантажівки, які перевозили військових РФ. Шестеро окупантів загинули.

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Партизани Атеш ліквідували 6 російських військових / Атеш

Партизани Атеш ліквідували 6 російських військових / Атеш

"Рух "АТЕШ" провів одну з найбільш успішних своїх операцій... Ми продовжимо знищувати ворога, доки останній ра**ист не залишить нашу землю!"- підкреслили партизани.

Нагадаємо, 26 червня партизани Атеш заявили, що ЗСУ зайшли на лівий берег Херсонщини. Вони поділилися коротким повідомленням, в якому додали, що гауляйтеру окупованої частини Херсонської області Сальдно "пізно думати".

Також партизани розповіли, що вони ведуть розвідку захопленої військами РФ нафтобази Луганської області. На їхню думку, поразка нафтоскладу в Ровеньках на Луганщині стане ударом по східному угрупованню окупантів Росії.

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