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У Новосибірську російські партизани спалили бомбардувальник РФ Су-24

Олексій Тесля
9 травня 2023, 13:26 оновлено 9 травня, 13:29
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На території авіаційного заводу компанії "Сухий" невідомі партизани знищили бойовий літак Су-24.
Су-24
У РФ спалили літак Су-24 / скріншот

У Новосибірську на території авіабудівного підприємства російські партизани спалили бойовий літак Су-24.

Про це йдеться в повідомленні Легіону Свобода Росії в Telegram. При цьому публікується відео палаючого літака.

"Невідомі патріоти з вогником привітали злочинну владу з Днем Перемоги", — йдеться в повідомленні.

відео дня

Підкреслюється, що вранці 8 травня 2023 року в Новосибірську на території авіаційного заводу компанії "Сухий" невідомі партизани знищили бойовий літак Су-24.

"Літак знаходився на майданчику авіаційної техніки, призначеної для ремонту і модернізації. Як нам повідомили, літак успішно догорів. Ремонт йому вже не знадобиться", — уточнюють автори повідомлення.

Також наголошується, що партизани спалили бойовий літак для того, щоб показати, що війна, розв'язана РФ проти України, повинна бути закінчена.

"Ти не можеш воювати за мир, знищуючи дітей і жінок в сусідній країні. Кремль дійсно "зміг повторити" - злочини нацистського режиму перед людством, і кожен, хто був причетний, відповість за це перед судом", — сказано в повідомленні.

Screenshot
У РФ знищили Су-24 / скріншот

Раніше в Сибіру, в районі Красноярська, партизани зупинили рух поїздів на залізниці, в тому числі військових ешелонів РФ.

"Військова розвідка України фіксує активізацію руху Опору в РФ", - йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Нагадаємо, в Херсонській області в результаті успішних дій партизан підірвано блокпост російських окупантів, разом з знаходилися там бійцями Росгвардіі.

Партизани руху Атеш провели успішну операцію біля Олешок, йдеться в повідомленні Центру національного опору.

Більше новин:

Новосибірськ Су-24 пожежа партизани
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