Ураження нафтоскладу в Ровеньках на Луганщині стане ударом по військах РФ на сході - партизани

Інфраструктура окупантів Росії на об'єкті в Ровеньках на Луганщині вже суттєво виведена з ладу, розповіли в представництві партизанського руху Атеш.

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У Ровеньках на Луганщині знаходиться важливий склад для російських окупантів - партизани / Колаж: Главред, фото: Атеш

Українські партизани ведуть розвідку нафтоскладу російських окупаційних військ у захопленому місті Ровеньки Луганської області. Інфраструктура об'єкта вже значною мірою виведена з ладу. Ураження об'єкта стане ударом по військових можливостях всього східного угруповання армії Росії. Про це розповіли в русі Атеш.

Як повідомляє пресслужба Атеш, рух вже веде розвідку нафтоскладу в захоплених Ровеньках. Військова інфраструктура об'єкта вже виведена з ладу.

"Це робота як військової розвідки, так і партизанських рухів подібних "АТЕШ", - пишуть партизани.

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Також вказується, що об'єкт важливий для окупантів. Якщо він буде уражений ударом, військові можливості всього східного угруповання російських загарбників знизяться.

"Наші агенти повідомляють про важливість цього нафтосховища для росіян, ураження якого знизить військовий потенціал всього східного угруповання ворога", - підкреслили в Атеш.

Вибухи в Луганську

У п'ятницю, 12 травня, в захопленому російськими військами Луганську прогриміли вибухи.

Над містом було видно чорні клуби диму. Повідомлялося, що після можливого ракетного удару сталася пожежа на підприємстві Поліпак.

Наступного дня, 13 травня, у Луганську знову прогримів вибух.

Пропагандисти заявили про удар по Луганській академії внутрішніх справ, де розташовувалися російські військові окупанти. Жителі міста бачили великий стовп диму.

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