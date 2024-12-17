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Партизани завадили наступу росіян на Запорізьку область: деталі

Віталій Кірсанов
17 грудня 2024, 10:51
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Передана інформація стосувалася розташування 147-го інженерно-саперного полку ЗС РФ.
Атеш, Запоріжжя
Партизани завадили наступу росіян / колаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Коротко:

  • В окупантів зірвалися плани на південному та східному фронтах
  • Дедалі більше військових РФ долучаються до руху "АТЕШ"

Партизани активно протидіють планам наступу російських військових на Запорізькому напрямку. У жовтні агент руху "АТЕШ", що діє у складі російського угруповання "Восток", передав дані про розташування командного пункту та особовий склад противника в області. Про це партизани повідомили на своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що передана інформація стосувалася розташування 147-го інженерно-саперного полку ЗС РФ. Отримані дані було оперативно передано Силам оборони України для відповідного реагування.

відео дня

Партизани наголосили, що це суттєво завадить окупантам у реалізації їхніх планів на південному та східному фронтах.

"147-й інженерно-саперний полк був сформований напередодні повномасштабного вторгнення в Бурятії. Підрозділ майже повністю оснащений новітніми зразками військової та інженерної техніки, включно з механізованими мостами та системами розмінування", - йдеться в повідомленні.

Партизани додали, що дедалі більше російських військових долучаються до їхнього руху, усвідомлюючи руйнівні наслідки війни та прагнучи кращого майбутнього як для України, так і для Росії.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомляли, що російські окупанти захопили один населений пункт і просунутися поблизу ще восьми. Успіхи противника зафіксовано на трьох ділянках фронту в Донецькій області.

Нещодавно ЗСУ "накрили" FPV-дронами солдатів КНДР на Курщині. Північнокорейські війська на Курському напрямку зазнали перших санітарних і безповоротних втрат унаслідок успішного вогневого ураження, завданого воїнами Сил безпеки і оборони України.

Як писав Главред, українським захисникам вдалося вибити частини російських окупаційних сил із Колесниківського лісу в Харківській області. Зокрема, ЗСУ вдалося відкинути противника на південь від Глушківки.

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Рух "Атеш"

Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями і кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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війна в Україні Запорізька область партизани
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