Партизани завадили наступу росіян на Запорізьку область: деталі

Передана інформація стосувалася розташування 147-го інженерно-саперного полку ЗС РФ.

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Партизани завадили наступу росіян / колаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

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В окупантів зірвалися плани на південному та східному фронтах

Дедалі більше військових РФ долучаються до руху "АТЕШ"

Партизани активно протидіють планам наступу російських військових на Запорізькому напрямку. У жовтні агент руху "АТЕШ", що діє у складі російського угруповання "Восток", передав дані про розташування командного пункту та особовий склад противника в області. Про це партизани повідомили на своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що передана інформація стосувалася розташування 147-го інженерно-саперного полку ЗС РФ. Отримані дані було оперативно передано Силам оборони України для відповідного реагування.

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Партизани наголосили, що це суттєво завадить окупантам у реалізації їхніх планів на південному та східному фронтах.

"147-й інженерно-саперний полк був сформований напередодні повномасштабного вторгнення в Бурятії. Підрозділ майже повністю оснащений новітніми зразками військової та інженерної техніки, включно з механізованими мостами та системами розмінування", - йдеться в повідомленні.

Партизани додали, що дедалі більше російських військових долучаються до їхнього руху, усвідомлюючи руйнівні наслідки війни та прагнучи кращого майбутнього як для України, так і для Росії.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомляли, що російські окупанти захопили один населений пункт і просунутися поблизу ще восьми. Успіхи противника зафіксовано на трьох ділянках фронту в Донецькій області.

Нещодавно ЗСУ "накрили" FPV-дронами солдатів КНДР на Курщині. Північнокорейські війська на Курському напрямку зазнали перших санітарних і безповоротних втрат унаслідок успішного вогневого ураження, завданого воїнами Сил безпеки і оборони України.

Як писав Главред, українським захисникам вдалося вибити частини російських окупаційних сил із Колесниківського лісу в Харківській області. Зокрема, ЗСУ вдалося відкинути противника на південь від Глушківки.

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