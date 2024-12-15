Вибили росіян і закріпилися: у ЗСУ успіх на Харківщині – DeepState

Силам оборони України вдалося вибити противника на південь від Глушківки.

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У ЗСУ успіх на Харківщині / Колаж: Главред, фото: t.me/landforcesofukraine, t.me/DeepStateUA

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Російських окупантів вибито з Колесниківського лісу

Силам оборони України вдалося закріпитися

Українськими захисниками вибито частини російських окупаційних сил із Колесниківського лісу в Харківській області.

Силам оборони України вдалося вибити противника на південь від Глушківки, йдеться в повідомленні в Telegram ресурсу DeepState.

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"Ворог вибитий із Колесниківського лісу. Силам оборони України вдалося вибити противника на південь від Глушківки і закріпитися", - ідеться в інформації.

Як наголошується в повідомленні, цю інформацію також підтвердив український командир БпАК "Ахіллес".

"Останніми днями наші підрозділи здійснювали закріплення та відбивали спроби росіян повернутися до лісу", - йдеться в повідомленні.

/ DeepStateUA

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше було названо найбільш "гарячі" ділянки фронту. Тривають напружені бойові зіткнення на околиці та в міській забудові Курахового.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні сили України на деяких напрямках переважають російські в артилерії в 3 рази. Варто зазначити, що на початку повномасштабного вторгнення РФ перевершувала Україну в артилерії в 5 разів.

Як повідомляв Главред, ворог атакує на Курахівському напрямку з трьох боків, при цьому щільність засобів ураження окупантів просто колосальна. ЗСУ натомість борються за те, щоб противник не закрив проїзд в Успенівці, адже це призведе до виведення військ України.

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