Вибили росіян і закріпилися: у ЗСУ успіх на Харківщині – DeepState

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- Російських окупантів вибито з Колесниківського лісу
- Силам оборони України вдалося закріпитися
Українськими захисниками вибито частини російських окупаційних сил із Колесниківського лісу в Харківській області.
Силам оборони України вдалося вибити противника на південь від Глушківки, йдеться в повідомленні в Telegram ресурсу DeepState.
"Ворог вибитий із Колесниківського лісу. Силам оборони України вдалося вибити противника на південь від Глушківки і закріпитися", - ідеться в інформації.
Як наголошується в повідомленні, цю інформацію також підтвердив український командир БпАК "Ахіллес".
"Останніми днями наші підрозділи здійснювали закріплення та відбивали спроби росіян повернутися до лісу", - йдеться в повідомленні.
Ситуація на фронті - останні новини за темою
Раніше було названо найбільш "гарячі" ділянки фронту. Тривають напружені бойові зіткнення на околиці та в міській забудові Курахового.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні сили України на деяких напрямках переважають російські в артилерії в 3 рази. Варто зазначити, що на початку повномасштабного вторгнення РФ перевершувала Україну в артилерії в 5 разів.
Як повідомляв Главред, ворог атакує на Курахівському напрямку з трьох боків, при цьому щільність засобів ураження окупантів просто колосальна. ЗСУ натомість борються за те, щоб противник не закрив проїзд в Успенівці, адже це призведе до виведення військ України.
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