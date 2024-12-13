Оточення ЗСУ біля Курахового: військові повідомили, яка насправді там ситуація

Аналітики повідомляли, нібито "Успенівський мішок" закривається, але в ЗСУ не підтвердили цю інформацію.

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Ситуація на Курахівському напрямку залишається напруженою, але ЗСУ відбивають атаки ворога / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з DeepState

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Аналітики DeepState повідомили про ризик оточення ЗСУ в Успенівці

В ЗСУ спростували інформацію про оточення українських сил

Біля Курахового тривають запеклі бої

Аналітики DeepState у четвер, 12 грудня, попередили про загрозу оточення українських сил в районі населеного пункту Успенівка, що поблизу Курахового.

Однак в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" 13 грудня повідомили, що ця інформація не відповідає дійсності.

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Підрозділи ЗСУ на цьому напрямку все ще задіяні для проведення оборонних операцій і відбивають штурми військ країни-агресора Росії на околицях населених пунктів Успенівка, Ганнівка, Трудове та Романівка.

"Збройні Сили України активізують дії, що потрібні для захисту на цій та інших ділянках фронту... Вживають необхідні заходи для протидії захопленню населених пунктів або оточенню противником", - йдеться у повідомленні.

Наступ армії РФ на Курахівському напрямку

Нагадаємо, попри постійні штурми ворога, українські десантники знищили кілька штурмових груп окупантів на Курахівському напрямку. ЗСУ вдалось ліквідувати 27 російських загарбників, ще 12 - були поранені. Крім особового складу, десантники спалили 2 ворожі бронемашини.

Курахове / Інфографіка: Главред

Раніше також Главред писав, що армія країни-агресорки Росії запустила в Мережі фейкову інформацію про нібито взяття Курахового. Однак наразі окупантам не вдалося захопити це місто, хоча загальна ситуація справді залишається важкою і ворог намагається обійти Курахове з флангів.

Напередодні стало відомо, що ворог атакує на Курахівському напрямку з трьох сторін, при цьому щільність засобів ураження окупантів просто колосальна. ЗСУ натомість борються за те, аби противник не закрив проїзд в Успенівці, адже це призведе до виведення військ України.

Більше новин про наступ ворога:

Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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