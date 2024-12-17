Окупанти атакують з усіх сторін: в DeepState показали оновлену мапу

Російські війська мали певні успіхи біля Кругленького, що знаходиться в Суджанському районі Курської області.

https://glavred.net/ukraine/okkupanty-sunut-so-vseh-storon-v-deepstate-pokazali-obnovlennuyu-kartu-10623029.html Посилання скопійоване

Російські загарбники просуваються на фронті / Коллаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, deepstatemap

Основне:

РФ захопили Ганнівку

Ворог мав успіхи на трьох ділянках фронту в Донецькій області

Російські окупанти захопили один населений пункт та просунутися поблизу ще восьми. Успіхи противника зафіксовано на трьох ділянках фронту в Донецькій області. Про це у вівторок, 17 грудня, повідомили аналітики DeepState.

Як зазначається у зведенні проєкту, росіяни просунулися біля Дальнього, Успенівки, Піщаного, Сторожевого, Трудового, в Кураховому, Шевченку та Костянтинопольському на Донеччині.

відео дня

Важка ситуація складається кількома кілометрами південніше Курахового. Тут, як стверджується, росіяни окупували Ганнівку.

Ганнівка / Фото: deepstate

Також російські війська мали певні успіхи біля Кругленького. Це присілок в Суджанському районі Курської області.

Просування окупантів біля Кругленького / Фото: deepstate

На південь від Великої Новосілки російським військам вдалося перетнути річку Мокрі Яли та зайняти низку позицій на її іншому березі.

Згідно з картою DeepState, між частинами Сил оборони України в селах Макарівка та Сторожеве утворилася так звана "сіра зона".

Сторожеве / Фото: deepstate

Ситуація на фронті - останні новини

Полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що ситуація на фронті складна. Росіяни намагаються обійти Курахове, але можливості його втримати є. Костенко також додав, що у Росії є сили та резерви, але вони небезмежні. Ворог концентрується на якомусь окремому напрямку, тому що не може одночасно завдавати ударів на декількох відрізках фронту.

Нещодавно речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що українським військам вдалося відкинути російських окупантів у районі села Піщане Покровського району. У самому Покровську ворожих ДРГ немає. Він також повідомив, що українська армія дала відсіч ворогу неподалік від Покровська.

Як писав Главред, російська окупаційна армія продовжує наступати на сході України. На деяких ділянках ворогу вдалося просунутися на відстань від 600 м до 3 км. Тим часом Сили оборони повернули контроль над відрізком фронту на річці Оскіл на південь від Куп'янська та Куп'янська-Вузлового.

Читайте також:

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред