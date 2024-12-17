Росіяни намагаються обійти Курахове: полковник СБУ розкрив, чи втримають ЗСУ місто

Головне із матеріалу:
- Росія накопичила власні військові сили та резерви
- Окупанти намагаються обійти Курахове
- Яка ситуація на фронті
Народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що у країни-агресорки Росії є сили та резерви, але вони небезмежні.
"Ситуація складна. Росіяни намагаються обійти Курахове, але можливості його втримати є. Тож будемо сподіватися, що наше командування вдало використає маневри та вогневу міць і утримає ці позиції. Ідеально було б розбити ці кліщі. На доповіді, що відбулася понад два тижні тому, начальник Генерального штабу позитивно оцінював цей напрямок. У них є свої задуми, тому будемо сподіватися, що все у них вийде", - наголосив Костенко в ефірі телеканалу "Еспресо".відео дня
Костенко також додав, що у Росії є сили та резерви, але вони небезмежні. Ворог концентрується на якомусь окремому напрямку, тому що не може одночасно завдавати ударів на декількох напрямках.
"Росіяни намагаються просуватися там, де можуть досягти успіху. Сказати напевно, чи зможуть вони щось захопити, чи ні, складно - це війна", - зауважив Костенко.
Ситуація на фронті - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що армія РФ просунулася в Кураховому та ще трьох населених пунктах. Зокрема, окупанти мають просування в Кураховому та біля Нового Комара на Донеччині, біля Берестового на Харківщині та Погребків на Курщині.
ЗСУ "обнулили" кілька штурмових груп РФ в районі Курахового. У Десантно-штурмових військах ЗСУ повідомили, що ЗСУ вдалось ліквідувати 27 російських загарбників, ще 12 - були поранені. Крім особового складу, десантники спалили 2 ворожі бронемашини.
Ситуація в Кураховому ускладнена, адже ворог домінує в живій силі. Назар Волошин повідомив, що ситуація в місті ускладнена через істотну перевагу росіян у живій силі. Для противника на цьому напрямку важливо вирівняти лінію фронту.
Хто такий Роман Костенко
Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.
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