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Росіяни намагаються обійти Курахове: полковник СБУ розкрив, чи втримають ЗСУ місто

Юлія Закрепа
17 грудня 2024, 00:49оновлено 17 грудня, 01:52
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Російські окупанти концентруються на окремому напрямку та намагаються прорватись там.
Росіяни намагаються обійти Курахове: полковник СБУ розкрив, чи втримають ЗСУ місто
Яка ситуація у Курахово / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap

Головне із матеріалу:

  • Росія накопичила власні військові сили та резерви
  • Окупанти намагаються обійти Курахове
  • Яка ситуація на фронті

Народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що у країни-агресорки Росії є сили та резерви, але вони небезмежні.

"Ситуація складна. Росіяни намагаються обійти Курахове, але можливості його втримати є. Тож будемо сподіватися, що наше командування вдало використає маневри та вогневу міць і утримає ці позиції. Ідеально було б розбити ці кліщі. На доповіді, що відбулася понад два тижні тому, начальник Генерального штабу позитивно оцінював цей напрямок. У них є свої задуми, тому будемо сподіватися, що все у них вийде", - наголосив Костенко в ефірі телеканалу "Еспресо".

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Костенко також додав, що у Росії є сили та резерви, але вони небезмежні. Ворог концентрується на якомусь окремому напрямку, тому що не може одночасно завдавати ударів на декількох напрямках.

Росіяни намагаються обійти Курахове: полковник СБУ розкрив, чи втримають ЗСУ місто
Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

"Росіяни намагаються просуватися там, де можуть досягти успіху. Сказати напевно, чи зможуть вони щось захопити, чи ні, складно - це війна", - зауважив Костенко.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що армія РФ просунулася в Кураховому та ще трьох населених пунктах. Зокрема, окупанти мають просування в Кураховому та біля Нового Комара на Донеччині, біля Берестового на Харківщині та Погребків на Курщині.

ЗСУ "обнулили" кілька штурмових груп РФ в районі Курахового. У Десантно-штурмових військах ЗСУ повідомили, що ЗСУ вдалось ліквідувати 27 російських загарбників, ще 12 - були поранені. Крім особового складу, десантники спалили 2 ворожі бронемашини.

Ситуація в Кураховому ускладнена, адже ворог домінує в живій силі. Назар Волошин повідомив, що ситуація в місті ускладнена через істотну перевагу росіян у живій силі. Для противника на цьому напрямку важливо вирівняти лінію фронту.

Хто такий Роман Костенко

Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

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