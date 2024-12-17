Росіяни намагаються обійти Курахове: полковник СБУ розкрив, чи втримають ЗСУ місто

Російські окупанти концентруються на окремому напрямку та намагаються прорватись там.

https://glavred.net/ukraine/rosiyani-namagayutsya-obiyti-kurahove-polkovnik-sbu-rozkriv-chi-vtrimayut-zsu-misto-10623002.html Посилання скопійоване

Яка ситуація у Курахово / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap

Головне із матеріалу:

Росія накопичила власні військові сили та резерви

Окупанти намагаються обійти Курахове

Яка ситуація на фронті

Народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що у країни-агресорки Росії є сили та резерви, але вони небезмежні.

"Ситуація складна. Росіяни намагаються обійти Курахове, але можливості його втримати є. Тож будемо сподіватися, що наше командування вдало використає маневри та вогневу міць і утримає ці позиції. Ідеально було б розбити ці кліщі. На доповіді, що відбулася понад два тижні тому, начальник Генерального штабу позитивно оцінював цей напрямок. У них є свої задуми, тому будемо сподіватися, що все у них вийде", - наголосив Костенко в ефірі телеканалу "Еспресо". відео дня

Костенко також додав, що у Росії є сили та резерви, але вони небезмежні. Ворог концентрується на якомусь окремому напрямку, тому що не може одночасно завдавати ударів на декількох напрямках.

Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

"Росіяни намагаються просуватися там, де можуть досягти успіху. Сказати напевно, чи зможуть вони щось захопити, чи ні, складно - це війна", - зауважив Костенко.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що армія РФ просунулася в Кураховому та ще трьох населених пунктах. Зокрема, окупанти мають просування в Кураховому та біля Нового Комара на Донеччині, біля Берестового на Харківщині та Погребків на Курщині.

ЗСУ "обнулили" кілька штурмових груп РФ в районі Курахового. У Десантно-штурмових військах ЗСУ повідомили, що ЗСУ вдалось ліквідувати 27 російських загарбників, ще 12 - були поранені. Крім особового складу, десантники спалили 2 ворожі бронемашини.

Ситуація в Кураховому ускладнена, адже ворог домінує в живій силі. Назар Волошин повідомив, що ситуація в місті ускладнена через істотну перевагу росіян у живій силі. Для противника на цьому напрямку важливо вирівняти лінію фронту.

Хто такий Роман Костенко Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред