Партизани під Мелітополем підірвали церкву з окупантами - мер/ Іван Федоров, Telegram

Мер тимчасово окупованого міста Мелітополь Іван Федоров повідомив, що українські партизани в селі Вознесенка (Запорізька область) підпалили церкву, в якій розмістили штаб російські війська. Про це чиновник повідомив на своєму каналі в месенджері Telegram.

"Навіть на дев'ятому місяці окупації опір жителів настільки потужний, що рашисти буквально задихаються від нього. Сьогодні близько 14: 00 у селі Вознесенка Мелітопольського району підсмажили лігво окупантів. У кращих традиціях рашистів вони розмістили свій штаб в одній із захоплених церков", - сказав він.

Нагадаємо, раніше вранці 3 листопада, у тимчасово окупованому Мелітополі стався вибух у місці розташування російських окупаційних військ. Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що ведеться підрахунок утилізованих російських загарбників.

До того, 25 жовтня у тимчасово окупованому Мелітополі стався вибух в районі бізнес-центру гауляйтера Євгена Балицького. Повідомлялося, що поблизу місця вибуху розташовується відділення рашистської ФСБ.

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