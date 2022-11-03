'Бавовна' замість будильника: у Мелітополі вдарили по штабу окупантів

Рано вранці в Мелітополі пролунав вибух / Колаж фото УНІАН, з відкритих джерел

Вранці у четвер, 3 листопада, у тимчасово окупованому Мелітополі стався вибух у місці розташування російських окупаційних військ.

Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, зараз ведеться підрахунок утилізованих російських загарбників.

За попередніми даними, внаслідок вибуху була зруйнована частина захопленого окупантами заводу Рефма.

"Бавовна замість будильника для окупантів Мелітополя. Сьогодні о 5 ранку в південній частині міста було дуже голосно. За попередніми даними, зруйновано частину захопленого рашистами заводу Рефма, де розміщувався один з основних штабів особового складу окупантів. Рахуємо кількість ліквідованих орків", - написав Федоров у Telegram.

Ракетний удар по базі "кадирівців" на Херсонщині

24 жовтня Збройні сили України завдали ракетного удару по базі "кадировців" у тимчасово окупованій Херсонській області. Бойовики розміщувалися в будівлі одного з населених пунктів регіону. Імовірно, мова йде про село Каїри в Херсонській області.

За даними InformNapalm, українські військові ліквідували одразу майже 30 російських окупантів. Найцікавіше те, що "Тік-ток" війська Кадирова самі засвітили своє місце дислокації. Один з окупантів зняв відео в школі, де ховалися кадирівці, та виклав його в Мережу.

Чеченський диктатор Рамзан Кадиров визнав ліквідацію групи з 23 бойовиків у Херсонській області. Також він підтвердив, що близько 60 "кадировців" отримали поранення.

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